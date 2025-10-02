Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về bất cập chuyển tuyến, thuốc BHYT?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về bất cập chuyển tuyến, thuốc BHYT?

N.Dung

(NLĐO) - Cử tri phản ánh chuyển tuyến BHYT còn bất cập, nhiều thuốc chưa được chi trả, kiến nghị sớm có chính sách BHYT tốt hơn cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa có văn bản trả lời Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long về kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách BHYT.

Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về bất cập chuyển tuyến, thuốc BHYT? - Ảnh 1.

Đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Theo cử tri, việc chuyển tuyến của bệnh nhân có BHYT còn nhiều bất cập, từ ngày 1-7 nhà nước có chủ trương bảo hiểm toàn dân nhưng BHYT chỉ đảm bảo một số loại thuốc, còn nhiều loại bệnh, người bệnh phải tự mua. Do đó, Bộ Y tế cần có chính sách về BHYT tốt hơn cho người dân khi khám bệnh.

Về nội dung này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết chính sách thông tuyến khám chữa bệnh BHYT đã được triển khai từ năm 2016, cho phép người có thẻ BHYT khám chữa bệnh thông tuyến toàn quốc ở cấp huyện và tỉnh.

Ngày 1-1-2025, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, cho phép người bệnh được khám, chữa bệnh trực tiếp tại bệnh viện tuyến Trung ương không cần giấy chuyển tuyến. Đồng bào dân tộc thiểu số, người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo cũng được hưởng cơ chế này khi điều trị nội trú.

Hiện quỹ BHYT chi trả hơn 9.000 dịch vụ kỹ thuật, đáp ứng hầu hết nhu cầu điều trị cơ bản. Mức hưởng của người tham gia tùy nhóm đối tượng, có thể đạt 80%, 95% hoặc 100%. Danh mục dịch vụ và thuốc được Bộ Y tế thường xuyên rà soát, bổ sung để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh, phù hợp khả năng chi trả của quỹ.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, phạm vi thuốc do BHYT chi trả của Việt Nam được đánh giá khá đầy đủ và toàn diện.

Thông tư 20/2022 quy định 1.037 hoạt chất thuộc 27 nhóm thuốc hóa dược, sinh phẩm; 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục được xây dựng theo tên hoạt chất, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại, giúp đa dạng nguồn thuốc. Ngoài ra còn có 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền áp dụng thống nhất ở mọi tuyến.

img

Danh mục thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc được BHYT chi trả

Ngày 16-11-2024, Bộ Y tế ban hành thông tư 37/2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật danh mục thuốc thuộc phạm vi BHYT. Trên cơ sở này, Bộ Y tế đang soạn thảo thông tư mới thay thế thông tư 20/2022 nhằm tiếp tục mở rộng, cập nhật danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu.

"Bộ Y tế luôn coi việc bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, đặc biệt là cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và thanh toán kịp thời, minh bạch, là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân"- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo một chuyên gia y tế, lần cập nhật lớn nhất diễn ra cuối năm 2018, đến nay đã 7 năm, danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán BHYT chưa được cập nhật, bổ sung các thuốc mới một cách tổng thể từ thông tư 30/2018/TT-BYT.

img

Danh mục thuốc thuộc danh mục thuốc BHYT hiện hành

Lần cập nhật gần nhất ở thông tư 20/2022/TT-BYT chỉ bổ sung danh mục thuốc điều trị COVID-19 với một số thuốc đặc thù như Molnupiravir, không cập nhật thuốc mới. Dù vậy, phạm vi chi trả thuốc của BHYT ở Việt Nam vẫn được đánh giá rộng và toàn diện so với mức đóng.

Chuyên gia này cho biết Bộ Y tế đang xây dựng thông tư mới thay thế thông tư 20 nhằm mở rộng danh mục, đáp ứng nhu cầu điều trị. Tuy nhiên, việc cập nhật phụ thuộc ngân sách, nên nhiều khả năng danh mục thuốc mới sẽ chưa ban hành trong năm nay.

Theo thống kê, hiện có 75 loại thuốc được đề xuất bổ sung vào danh mục BHYT, song dự kiến năm 2025 chỉ khoảng 35 loại được cập nhật.

Tin liên quan

Khám sàng lọc bệnh miễn phí, BHYT thêm nhiều quyền lợi mới

Khám sàng lọc bệnh miễn phí, BHYT thêm nhiều quyền lợi mới

(NLĐO) - Từ năm 2026 triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí, sau đó BHYT mở rộng quyền lợi, chi trả thêm dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán sớm.

Học sinh, sinh viên được hưởng những quyền lợi gì khi tham gia BHYT?

(NLĐO) - Tham gia BHYT, học sinh, sinh viên không chỉ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau…

Gần 2.500 tỉ đồng BHYT bị “treo”: BHXH nói gì?

(NLĐO) - BHXH Việt Nam cho rằng vướng mắc thanh toán BHYT hiện nay chủ yếu do cơ chế, chính sách bất cập và một số quy định pháp luật chưa đồng bộ.

khám chữa bệnh BHYT vật tư y tế Bộ trưởng Bộ Y tế thuốc BHYT danh mục thuốc BHYT chi trả thuốc BHYT chuyển tuyến BHYT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo