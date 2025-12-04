Thông tin quan trọng cho hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán

Để hỗ trợ hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, chuyển sang phương pháp kê khai, nộp thuế theo doanh thu từ năm 2026, cơ quan Thuế TPHCM vừa ban hành hướng dẫn các bước chuẩn bị và quy trình thực hiện cho việc này.

Theo đó, Thuế TPHCM đề nghị "bà con" chủ động đăng ký tài khoản thuế điện tử, thao tác kê khai thuế online thông qua hệ thống Thuế điện tử, Etaxmobile, website dịch vụ công.

Đồ hoạ: AI - V.Vinh

Đồng thời, hộ kinh doanh thuộc diện xuất hóa đơn cần đăng ký hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thông qua Hệ thống hóa đơn điện tử (https/hoadondientu.gdt.gov.vn); tìm hiểu và chọn doanh nghiệp cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử được Cục Thuế công nhận; xuất hóa đơn ngay khi bán hàng, thiết lập truyền dữ liệu đến cơ quan thuế ngay khi lập hóa đơn.

Đặc biệt, hộ kinh doanh chủ động ghi chép chi tiết doanh thu, chi phí, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa, chi tiết tiền, sổ theo dõi nghĩa vụ thuế….

Bộ Tài chính sẽ có thông tư hướng dẫn hộ kinh doanh các mẫu sổ đơn giản, dễ áp dụng cho từng loại hình kinh doanh.

Để xử lý hàng hóa tồn kho, Thuế TPHCM đề nghị hộ kinh doanh xác định và kê khai hàng tồn kho, tại thời điểm bỏ thuế khoán chuyển sang kê khai thuế.

Ngoài ra, hộ kinh doanh cần mở tài khoản riêng tại ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử, nhận thanh toán, giao dịch thuận tiện, tránh nhầm lẫn với các giao dịch tài khoản cá nhân.