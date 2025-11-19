HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đề xuất mức phạt đến 40 triệu đồng với hành vi thao túng tổ chức đại diện người lao động

T.Yên

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã đề xuất mức phạt với một số hành vi gây cản trở, làm suy yếu hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, Công đoàn Việt nam

Luật Công đoàn 2024 có quy định các hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó có hành vi sử dụng biện pháp kinh tế, đe dọa tinh thần hoặc biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức Công đoàn; can thiệp, thao túng quá trình thành lập, hoạt động của Công đoàn; làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm của Công đoàn.

Để đảm bảo quá trình thực hiện các quy định pháp luật, trong Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Nội vụ đã đề xuất các mức phạt và bổ sung một số hành vi với các hành vi cố tình can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và gây bất lợi cho tổ chức Công đoàn; đảm bảo quyền tham gia của người lao động.

Đề xuất mức phạt đến 40 triệu đồng với hành vi thao túng tổ chức đại diện người lao động - Ảnh 1.

Doanh nghiệp cần đảm bảo các điều kiện để Công đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật

Trong đó, đề xuất phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sau đây:

 - Can thiệp, thao túng quá trình thành lập, bầu cử, xây dựng kế hoạch công tác hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, bao gồm cả việc hỗ trợ tài chính hoặc các biện pháp kinh tế khác nhằm làm vô hiệu hoặc suy yếu việc thực hiện chức năng đại diện của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở hoặc phân biệt đối xử giữa các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở,

- Đe dọa tinh thần hoặc biện pháp khác gây bất lợi với tổ chức Công đoàn.

Đồng thời, đề xuất phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử...

Tin liên quan

Khẳng định vai trò của Công đoàn trong bối cảnh mới

Khẳng định vai trò của Công đoàn trong bối cảnh mới

Công đoàn phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động song vẫn tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi là đại diện, chăm lo đoàn viên - lao động

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến sửa Luật Công đoàn 2024

(NLĐO) - Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn nhằm đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất với định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Những điểm mới của Luật Công đoàn doanh nghiệp cần lưu ý

(NLĐO) - Quốc hội đã thông qua Luật Công đoàn 2024, sẽ thay thế Luật Công đoàn 2012 hiện hành.

tổ chức Công đoàn người lao động Công đoàn Việt Nam xử phạt vi phạm hành chính Bộ Nội vụ
