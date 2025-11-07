Đề xuất mức xử phạt đối với doanh nghiệp cho cán bộ Công đoàn nghỉ việc trái luật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đề xuất mức xử phạt đối với doanh nghiệp cho cán bộ Công đoàn nghỉ việc trái luật

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Cho cán bộ Công đoàn nghỉ việc mà không có văn bản thỏa thuận với Công đoàn cấp trên trực tiếp, doanh nghiệp có thể bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng

Theo quy định của Luật Công đoàn 2024, người sử dụng lao động (NSDLĐ) không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV), sa thải, buộc thôi việc hoặc chuyển làm công việc khác đối với cán bộ Công đoàn không chuyên trách nếu không có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Công đoàn cấp trên trực tiếp. 

Trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày kể từ ngày báo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết, NSDLĐ có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đề xuất mức xử phạt đối với doanh nghiệp cho cán bộ Công đoàn nghỉ việc trái luật - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn không chuyên trách được gia hạn hợp đồng lao động đến hết nhiệm kỳ Công đoàn

Trường hợp HĐLĐ, HĐLV của người lao động là cán bộ Công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ Công đoàn hết hạn thì được gia hạn cho đến hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo tính thực thi của quy định trên, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Nội vụ đề xuất phạt tiền từ 10- 20 triệu đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi:

- Không thỏa thuận bằng văn bản với ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chuyển làm công việc khác hoặc kỷ luật sa thải đối với người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp hai bên không thỏa thuận được;

- Không thỏa thuận bằng văn bản với Công đoàn cấp trên trực tiếp khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV, sa thải, buộc thôi việc, chuyển làm công việc khác đối với người lao động là cán bộ Công đoàn không chuyên trách;

- Quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV, sa thải, buộc thôi việc, chuyển làm công việc khác đối với người lao động là cán bộ Công đoàn không chuyên trách mà vi phạm thời gian báo trước cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật Công đoàn;

- Không gia hạn HĐLĐ, HĐLV đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở hoặc cán bộ Công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ, HĐLV. 

Bên cạnh đó, buộc NSDLĐ gia hạn HĐLĐ, HĐLV đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, cán bộ Công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ, HĐLV.

Theo Luật Công đoàn 2024, trường hợp người lao động là cán bộ Công đoàn không chuyên trách bị NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ, HĐLV, buộc thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật thì Công đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp hoặc đại diện theo pháp luật khởi kiện vụ việc lao động tại Tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ Công đoàn, trừ trường hợp cán bộ Công đoàn từ chối.

Trường hợp không thể trở lại làm công việc cũ thì cán bộ Công đoàn không chuyên trách được Công đoàn hỗ trợ tìm việc làm mới và trong thời gian gián đoạn việc làm được hỗ trợ bằng tiền từ nguồn tài chính Công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tin liên quan

Đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở hoàn thành trước ngày 31-12

Đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở hoàn thành trước ngày 31-12

(NLĐO)- Hội nghị nhằm hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của Công đoàn cơ sở trong công tác tổ chức đại hội/hội nghị ban chấp hành mở rộng

Bị phạt tiền nếu không bố trí thời gian cho cán bộ Công đoàn thực hiện nhiệm vụ

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đề xuất phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không trả lương cho cán bộ Công đoàn trong thời gian thực hiện nhiệm vụ

Sẽ có 200.000 đoàn viên thụ hưởng từ Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2026

(NLĐO)- Chương trình góp phần đưa phúc lợi Công đoàn đến gần hơn với người lao động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu kinh tế.

cán bộ Công đoàn hợp đồng lao động người lao động công đoàn sa thải cho thôi việc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo