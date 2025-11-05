HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bị phạt tiền nếu không bố trí thời gian cho cán bộ Công đoàn thực hiện nhiệm vụ

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đề xuất phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không trả lương cho cán bộ Công đoàn trong thời gian thực hiện nhiệm vụ

Theo quy định tại Điều 27 Luật Công đoàn 2024, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc, phương tiện làm việc và điều kiện cần thiết cho Công đoàn cùng cấp hoạt động.

Đối với cán bộ Công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong 1 tháng đối với chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở; 12 giờ làm việc trong 1 tháng đối với ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ Công đoàn để làm công tác Công đoàn và được người sử dụng lao động trả lương. 

Tùy theo quy mô, loại hình, tính chất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp mà ban chấp hành Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động thỏa thuận về thời gian tăng thêm.

Doanh nghiệp có thể bị phạt tiền nếu không bố trí thời gian cho cán bộ Công đoàn thực hiện nhiệm vụ - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn không chuyên trách được hưởng tiền lương do người sử dụng lao động chi trả trong những ngày tham dự hội nghị, tập huấn... do Công đoàn cấp trên triệu tập

Bên cạnh đó, luật cũng quy định cán bộ Công đoàn không chuyên trách được nghỉ làm việc và được hưởng tiền lương do người sử dụng lao động chi trả trong những ngày tham dự đại hội, cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo do Công đoàn cấp trên triệu tập và không tính vào thời gian quy định nêu trên.

Để bảo đảm thực hiện quyền của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở theo quy định nêu trên, mới đây, tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Nội vụ đề xuất phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi:

- Không bố trí thời gian cho thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện theo quy định tại khoản 2 Điều 176 của Bộ Luật Lao động mà vẫn được người sử dụng lao động trả lương;

- Không bố trí nơi làm việc, phương tiện làm việc và điều kiện cần thiết cho Công đoàn cùng cấp hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Công đoàn;

- Không bố trí thời gian cho cán bộ Công đoàn không chuyên trách để làm công tác Công đoàn mà vẫn được người sử dụng lao động trả lương theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật Công đoàn;

- Không bố trí nghỉ làm việc cho cán bộ Công đoàn không chuyên trách trong những ngày tham dự đại hội, cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo do Công đoàn cấp trên triệu tập theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Luật Công đoàn;

- Không cho cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở vào tổ chức, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động thành lập, gia nhập hoặc hoạt động Công đoàn;

- Cản trở, gây khó khăn khi người lao động tiến hành các hoạt động hợp pháp nhằm thành lập, gia nhập và tham gia các hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

- Không cho thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tiếp cận người lao động tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người sử dụng lao động.

Dự thảo nghị định cũng đề xuất phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi:

- Không trả lương cho thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, cán bộ Công đoàn không chuyên trách trong thời gian làm việc theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

- Không trả lương cho cán bộ Công đoàn không chuyên trách trong những ngày tham dự đại hội, cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo do ông đoàn cấp trên triệu tập theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Luật Công đoàn;

- Không cho thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, cán bộ Công đoàn không chuyên trách được hưởng các bảo đảm khác trong quan hệ lao động hoặc trong việc thực hiện chức năng đại diện theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở bảo đảm đúng tiến độ

Đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở bảo đảm đúng tiến độ

Công đoàn phường đã triển khai và quán triệt các văn bản chỉ đạo của LĐLĐ TP HCM liên quan đến công tác tổ chức đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở

Chấm dứt sử dụng cán bộ Công đoàn chuyên trách theo chế độ hợp đồng

(NLĐ) - Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố chấm dứt sử dụng cán bộ Công đoàn chuyên trách theo chế độ hợp đồng lao động trước ngày 1-11-2025

Đề xuất tăng biên chế cán bộ Công đoàn

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất ở những doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên cần bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách do Công đoàn trả lương

cán bộ Công đoàn xử phạt hành chính Luật Công đoàn Công đoàn
    Thông báo