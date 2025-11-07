Đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở hoàn thành trước ngày 31-12

Chiều 6-11, Tổ công tác quản lý địa bàn số 2 - LĐLĐ TP HCM đã tổ chức hội nghị hướng dẫn Công đoàn cơ sở về các nội dung tổ chức đại hội/hội nghị ban chấp hành mở rộng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã thông tin, hướng dẫn các nội dung liên quan công tác tổ chức đại hội/hội nghị ban chấp hành mở rộng.

Theo đó, Công đoàn cơ sở có nhiệm kỳ 2022-2027 và Công đoàn cấp cơ sở đã hết nhiệm kỳ, ban chấp hành được chỉ định lần đầu sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo Kế hoạch 198/KH-LĐLĐ của LĐLĐ TP HCM.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao đổi với cán bộ Công đoàn cơ sở

Đại hội cần đảm bảo các nội dung: thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn cấp trên; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn; Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Bầu ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới và các chức danh cán bộ chủ chốt; bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn cấp trên (nếu có).

Đối với Công đoàn cấp cơ sở có nhiệm kỳ 2023-2028, nhiệm kỳ 2024-2028 trở về sau thì được kéo dài nhiệm kỳ đại hội đến năm 2030 và tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng.

Thành phần triệu tập dự hội nghị, gồm: Ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở; Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên (nếu có); Chủ tịch Công đoàn bộ phận (nếu có); Tổ trưởng Tổ Công đoàn.

Nội dung hội nghị gồm báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bổ sung chỉ tiêu nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; Góp ý văn kiện đại hội LĐLĐ TP, tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động (nếu có); Góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Bầu bổ sung nhân sự ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra (nếu khuyết); Bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Thành phố (nếu có)

Cán bộ Công đoàn nêu ý kiến thắc mắc về công tác chuẩn bị hội nghị ban chấp hành mở rộng

Về thời gian tổ chức, Công đoàn cơ sở tiến hành đại hội/hội nghị trước ngày 31-12. Đối với Công đoàn cơ sở có cơ cấu đại biểu dự đại hội Công đoàn TP HCM, đại hội Công đoàn Việt Nam thì hoàn thành trước ngày 30-11.

Tại hội nghị, ban tổ chức cũng giải đáp cụ thể các thắc mắc của Công đoàn cơ sở liên quan đến việc tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng, bầu bổ sung nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra; cung cấp các biểu mẫu chi tiết… tạo thuận lợi cho Công đoàn cơ sở trong công tác tổ chức.