Đặt mục tiêu gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Chiều 7-10, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP HCM về tình hình thực hiện dự án nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở xã hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh (thứ 2 từ phải qua) khảo sát thực tế tại dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an tại phường Đông Hưng Thuận, TP HCM

Nhu cầu nhà ở xã hội gấp 5 lần mục tiêu

Theo ông Phạm Đăng Hồ, Trưởng Phòng Phát triển Đô thị - Sở Xây dựng TP HCM, mục tiêu của thành phố đến năm 2030 là phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn: 2021 - 2025 hoàn thành 18.143 căn (riêng năm 2025 là 13.040 căn), 2026 - 2030 hoàn thành 181.257 căn.

Về việc dành 20% quỹ đất trong các dự án thương mại, TP HCM có 35 dự án với khoảng 247 ha, dự kiến cung cấp 71.000 căn hộ.

Cập nhật tiến độ năm 2025, ông Phạm Đăng Hồ cho biết có 2 dự án đã hoàn thành (1.554 căn), 3 dự án đã khởi công (2.009 căn) và 13 dự án đang thi công (14.584 căn). Dự kiến đến cuối năm, 7 trong số các dự án đang thi công sẽ hoàn thành (5.222 căn). Để chuẩn bị cho các năm tiếp theo, 26 dự án khác với quy mô khoảng 24.600 căn đang hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cũng nêu ra một số vướng mắc liên quan quyền sử dụng đất của nhà đầu tư, thủ tục đầu tư, xác định và phân bổ chi phí giải phóng mặt bằng, việc thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội.

Trong khi đó, ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM, nhận định nhu cầu nhà ở xã hội đến năm 2030 có thể lên tới 974.000 căn, trong đó 30% là nhu cầu của công nhân. Con số này cho thấy thách thức rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Tăng tốc xây gần 200.000 căn nhà ở xã hội

Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết trong quy hoạch chung của thành phố trước đây đã xác định rõ việc dành quỹ đất 1.400 ha để thực hiện các dự án nhà ở xã hội.

Sau hợp nhất, cùng với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thì TP HCM mới sẽ có thêm đất làm nhà ở xã hội trong thời gian tới. Trong đó, nhiều vị trí ở khu vực Bình Chánh, Hóc Môn trước đây phù hợp để phát triển nhà ở xã hội.

Theo ông Bùi Xuân Cường, đến năm 2030, thành phố có thể hoàn thành chỉ tiêu 199.400 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2025, thành phố sẽ nỗ lực và tăng tốc để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu 13.040 căn.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết sẽ làm rõ một số nội dung về quyền sử dụng đất hợp pháp; xem xét sự phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất để có thể tăng số lượng dự án trong thời gian tới.

Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh rất phấn khởi sau khi khảo sát một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Các chủ đầu tư rất quyết tâm. Chính quyền thành phố cũng quan tâm, hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện dự án. "Thời gian qua, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực" - ông Sinh nhận xét.

TP HCM cùng các địa phương lân cận đều có tiềm năng và động lực phát triển nhà ở xã hội. Vì vậy, chỉ tiêu Chính phủ giao cho thành phố rất lớn là 199.400 căn, chiếm gần 20% cả nước.

Do đó, thời gian tới, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó tăng cường công tác kiểm tra trực tiếp tại công trường, đôn đốc chủ đầu tư, đồng thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho họ.

TP HCM cần rà soát toàn diện các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội; điều chỉnh lại quy hoạch, trong đó cần xác định đầy đủ các vị trí phát triển nhà ở theo nhu cầu thực tế. Thành phố cần sớm phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án; đồng thời quan tâm đến các đối tượng mua nhà ở xã hội như lực lượng công an, quân đội, công nhân.

"Mong TP HCM sớm có kế hoạch, phương án đột phá phát triển nhà ở xã hội. Sắp tới, nhiều doanh nghiệp lớn sẽ tham gia phát triển nhà ở xã hội, thành phố phối hợp nhanh chóng để năm 2026 có sự đột phá về nguồn cung" - Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Sắp có hàng ngàn căn nhà ở xã hội mới Ngày 7-10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng đại diện cơ quan chức năng TP HCM đã đi khảo sát một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.Đoàn đã khảo sát các dự án: Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng), quy mô 1.254 căn hộ; nhà ở cho lực lượng công an tại đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận), quy mô 776 căn hộ; lô đất tại khu tái định cư 38 ha (phường Đông Hưng Thuận), dự kiến kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội; nhà ở xã hội - chung cư Phú Mỹ C2 (phường Bình Dương), quy mô 561 căn hộ; nhà ở xã hội thuộc khu đô thị K-Home New City gần 27 ha (phường Bình Dương), quy mô 1.376 căn liên kề và 1.654 căn chung cư.



