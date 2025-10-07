HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Đô thị

Bộ Xây dựng làm việc với UBND TP HCM về phát triển nhà ở xã hội

QUỐC ANH

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, mong TP HCM có chương trình đột phá để tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong năm 2026.

Chiều 7-10, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP HCM về tình hình thực hiện dự án nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở xã hội.

Phát triển nhà ở xã hội tại TP HCM: Đột phá nguồn cung nhà ở 2026 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường chủ trì buổi làm việc.

Ông Phạm Đăng Hồ - Trưởng Phòng Phát triển Đô thị, Sở Xây dựng TP HCM - cho biết theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao thì đến năm 2030, TP HCM cần phát triển 199.400 nhà ở xã hội. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 18.143 căn (năm 2025 là 13.040 căn); giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành 181.257 căn.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết năm 2025, TP có 2 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô 1.554 căn; 3 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 2.009 căn; 13 dự án đang thi công xây dựng với quy mô 14.584 căn.

Đến cuối năm 2025, dự kiến có 7 dự án hoàn thành với quy mô 5.222 căn; 3 dự án hoàn thành phần thô với quy mô 4.110 căn; 4 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua với quy mô 4.730 căn.

Phát triển nhà ở xã hội tại TP HCM: Đột phá nguồn cung nhà ở 2026 - Ảnh 2.

Ông Phạm Đăng Hồ - Trưởng Phòng Phát triển Đô thị, Sở Xây dựng TP HCM - cho biết quy trình thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội đã được rút ngắn.

"Nhằm chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội cho các năm tiếp theo, hiện nay, thành phố có 26 dự án (24.600 căn) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để thi công" – ông Phạm Đăng Hồ nói.

Theo ông Phạm Đăng Hồ, hiện TP HCM có 72 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc trường hợp dành quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội với quy mô 408 ha; dự kiến số lượng căn hộ khoảng 115.800 căn.

Phát triển nhà ở xã hội tại TP HCM: Đột phá nguồn cung nhà ở 2026 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết đến năm 2030, thành phố có thể hoàn thành chỉ tiêu 199.400 căn nhà ở xã hội.

Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết đã khảo sát một số dự án nhà ở xã hội, các chủ đầu tư rất quyết tâm. Chính quyền thành phố cũng quan tâm, hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện dự án. 

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thời gian qua, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Sắp tới, thành phố có nhiều dự án nhà ở xã hội đưa vào sử dụng, vì vậy cần chỉ đạo các chủ đầu tư công bố công khai, minh bạch thông tin, bảo đảm đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách, chênh lệch giá. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá bán nhà ở xã hội của các chủ đầu tư.

Phát triển nhà ở xã hội tại TP HCM: Đột phá nguồn cung nhà ở 2026 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đánh giá công tác phát triển nhà ở xã hội của TP HCM có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Sinh cũng mong muốn thành phố sớm có kế hoạch, phương án đột phát phá triển nhà ở xã hội. Tới đây, nhiều doanh nghiệp lớn tham gia phát triển nhà ở xã hội, mong thành phố phối hợp với tinh thần "nhanh" để năm 2026 đột phá nguồn cung.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sinh cùng lãnh đạo một số cơ quan chức năng TP HCM đi khảo sát các dự án, công trình nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. 

Phát triển nhà ở xã hội tại TP HCM: Đột phá nguồn cung nhà ở 2026 - Ảnh 5.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đi khảo sát thực tế dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an tại phường Đông Hưng Thuận, quy mô 776 căn.

Phát triển nhà ở xã hội tại TP HCM: Đột phá nguồn cung nhà ở 2026 - Ảnh 6.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng), quy mô 1.254 căn hộ.

Phát triển nhà ở xã hội tại TP HCM: Đột phá nguồn cung nhà ở 2026 - Ảnh 7.

Khảo sát nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị K-Home New City rộng gần 27 ha (phường Bình Dương) với quy mô 1.376 căn nhà ở xã hội liên kế; chung cư nhà ở xã hội 1.654 căn.

Phát triển nhà ở xã hội tại TP HCM: Đột phá nguồn cung nhà ở 2026 - Ảnh 8.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khảo sát thực tế nhà ở xã hội - chung cư Phú Mỹ C2 (phường Bình Dương) quy mô 561 căn hộ.

