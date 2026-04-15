Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng

Minh Phong

(NLĐO)- Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc để áp dụng giảm trừ gia cảnh.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng (Ảnh minh hoạ)

Theo dự thảo, đã nâng mức thu nhập bình quân tháng trong năm làm căn cứ xác định người phụ thuộc từ 1 triệu đồng theo quy định hiện hành lên 3 triệu đồng.

Bộ Tài chính cho biết mức đề xuất này cao hơn tốc độ tăng chi tiêu bình quân và thu nhập bình quân đầu người giai đoạn từ năm 2014 đến nay, đồng thời vượt ngưỡng thu nhập xác định hộ nghèo khu vực thành thị theo Nghị định 351/2025 của Chính phủ.

Cơ quan này lý giải, mức thu nhập để xác định người phụ thuộc hiện được quy định từ năm 2013 tại Thông tư 111/201. Sau hơn 10 năm triển khai, mặt bằng giá cả, chi tiêu và thu nhập đã thay đổi, nên cần điều chỉnh để phù hợp thực tế. Việc điều chỉnh cũng tham chiếu chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 theo Nghị định 351/2025 của Chính phủ

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, chi tiêu bình quân đầu người năm 2024 đạt 2,977 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,6 lần so với mức 1,888 triệu đồng năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 5,15 triệu đồng mỗi tháng, gấp khoảng 2 lần so với mức 2,637 triệu đồng năm 2014.

Trên cơ sở đó, Bộ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc tương đương mức xác định hộ nghèo, cận nghèo khu vực thành thị và phù hợp với mức chi tiêu bình quân.

Dự thảo cũng quy định người phụ thuộc gồm con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cha mẹ, cha mẹ vợ hoặc chồng; cha dượng, mẹ kế; cha mẹ nuôi của người nộp thuế.

Ngoài ra, người phụ thuộc còn bao gồm con từ 18 tuổi trở lên trong trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, khuyết tật; người không có khả năng lao động; hoặc con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả học phổ thông trong thời gian chờ kết quả thi từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12.

Người nộp thuế tự đăng ký, thay đổi người phụ thuộc và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai. Đồng thời phải xác định, kê khai trung thực thu nhập của người phụ thuộc; trường hợp kê khai sai sẽ bị xử lý theo quy định.

Trên cơ sở thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật để làm căn cứ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Trường hợp cơ quan thuế không thể khai thác, sử dụng được dữ liệu thông tin xác định người phụ thuộc trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc xác định người phụ thuộc.

Bộ Tài chính đề xuất thông tư sau khi được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Tin liên quan

Thuế thu nhập cá nhân: Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng

Thuế thu nhập cá nhân: Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng

(NLĐO) - Chính phủ trình dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 lên 15,5 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói về mức giảm trừ gia cảnh theo vùng như Hà Nội, TP HCM

(NLĐO)- Trước đề xuất xác định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng trong địa phương, mức sống đã khác nhau giữa các khu vực.

Đề xuất rút gọn biểu thuế, nâng mức giảm trừ gia cảnh

Người nộp thuế có thể được giảm trừ một số khoản chi cho y tế, giáo dục và người phụ thuộc. Các ý kiến cho rằng quy định như vậy là chưa bao quát...

