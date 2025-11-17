Đề xuất phạt lắp điện mặt trời mái nhà lên tới 20 triệu đồng nếu không thông báo

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.



Nhiều hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí điện sinh hoạt hằng tháng. Ảnh: Phương An

Trong đó, Dự thảo nêu rõ mức xử phạt nếu "vi phạm các quy định về phát triển điện năng lượng mới, điện năng lượng tái tạo".

Cụ thể, Bộ Công Thương đề xuất phạt cảnh cáo đối với việc không thực hiện thông báo phát triển nguồn điện theo quy định, không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung theo Thông báo phát triển nguồn điện theo quy định trong việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia và có công suất đến dưới 100 kW.

Nếu tái phạm sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày bị phạt trước đó: Bộ Công Thương đề xuất phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với nguồn điện có công suất đến 20 kW; Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với nguồn điện có công suất hơn 20 KW đến dưới 100 kW.

Phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không đăng ký

Đáng chú ý, Bộ Công Thương đề xuất phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia và có công suất từ 100 kW trở lên khi không thực hiện gửi thông báo phát triển nguồn điện theo quy định hoặc thực hiện lắp đặt, vận hành nguồn điện khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung theo thông báo hoặc Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định.

Cùng với đó, phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện tháo dỡ hoặc không hoàn thành việc tháo dỡ nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời trong thời hạn quy định.

Trước đó, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định số 58 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Theo đó, tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm gửi thông báo tới UBND cấp xã nơi lắp đặt nguồn điện các thông tin về: Tên tổ chức, cá nhân; quy mô công suất; địa điểm, thời điểm bắt đầu thực hiện, thời điểm hoàn thành.

Bộ Công Thương cũng đề xuất tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp trở lên và không đăng ký bán sản lượng điện dư có trách nhiệm gửi Thông báo đến Sở Công Thương.