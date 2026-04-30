Đề xuất phạt nặng hành vi phát tán nội dung chữa bệnh phản khoa học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đề xuất phạt nặng hành vi phát tán nội dung chữa bệnh phản khoa học

N.Dung

(NLĐO) - Tình trạng lan truyền thông tin chữa bệnh sai lệch trên không gian mạng gia tăng, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định xử phạt để chấn chỉnh.

Bộ Y tế vừa đề xuất một số quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Đề xuất phạt nặng hành vi phát tán nội dung chữa bệnh phản khoa học - Ảnh 1.

Một tài khoản mạng xã hội đăng video hướng dẫn dùng muối hạt và chanh để chữa bệnh. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), thời gian qua trên mạng xã hội có nhiều thông tin, nội dung khám chữa bệnh sai lệch, thậm chí cổ xúy các phương pháp, liệu pháp khám chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng.

Nhiều nội dung về khám chữa bệnh sai lệch đang lan truyền trên không gian mạng, thậm chí cổ súy các phương pháp chưa được kiểm chứng hoặc chưa được phép áp dụng như "thuận tự nhiên", chữa ung thư bằng nước kiềm, nhịn ăn thải độc, "chanh liều cao".

Các thông tin này gây hiểu lầm nghiêm trọng, có thể khiến người bệnh từ bỏ phác đồ điều trị chính thống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, đồng thời vi phạm quy định cấm tại Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Trước tình trạng này, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định xử phạt trong dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cụ thể, mức phạt 10-20 triệu đồng được đề xuất với hành vi đăng tải, phát tán thông tin tư vấn, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, thiết bị dưới danh nghĩa có tác dụng khám chữa bệnh, thay thế thuốc hoặc phác đồ điều trị trái quy định. 

Nhóm hành vi này thường gắn với mục đích thương mại như bán thực phẩm chức năng, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, sản phẩm "thải độc", "tăng miễn dịch", bài thuốc tự chế hay các khóa tư vấn điều trị không phép.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi phát tán thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; cũng như nội dung xúi giục, lôi kéo người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế phác đồ điều trị đã được công nhận.

Với hành vi tạo lập các nội dung sai lệch nêu trên, Bộ Y tế đề xuất mức phạt cao hơn, từ 20 đến 30 triệu đồng.

Dự thảo nêu rõ không xử phạt trường hợp cá nhân chia sẻ trải nghiệm khám chữa bệnh nếu không nhằm mục đích quảng cáo, tư vấn chuyên môn, hướng dẫn thay thế điều trị hay trục lợi.

Ngoài phạt tiền, cơ quan soạn thảo đề xuất biện pháp buộc hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, việc bổ sung quy định nhằm bảo vệ người dân, đồng thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh trái quy định.

Tin liên quan

Uống nước kiềm chữa bệnh, nhiều người nhập viện nguy kịch

Uống nước kiềm chữa bệnh, nhiều người nhập viện nguy kịch

(NLĐO) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc, hôn mê sau khi uống loại nước kiềm được truyền bá có khả năng chữa bách bệnh

Suýt chết vì thanh lọc cơ thể bằng nước kiềm pha muối

(NLĐO) - Người đàn ông 41 tuổi nhập viện trong tình trạng suy kiệt trầm trọng sau khi uống nước ion kiềm pha muối để thanh lọc cơ thể

Thần thánh hóa chanh chữa bách bệnh, sự thật có trục lợi phía sau

Những lời khẳng định về công dụng “chữa bách bệnh” của chanh thu hút hàng triệu lượt xem. Phía sau trào lưu này không chỉ là thông tin thiếu kiểm chứng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo