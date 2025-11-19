HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Facebook Bơ Thực Vật khuyên uống chanh muối hột trị bệnh, bác sĩ khuyến cáo nóng

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Khi thông tin sai lệch ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng con người, đó không còn là chuyện quan điểm mà là trách nhiệm

Những ngày gần đây, tài khoản Facebook Bơ Thực Vật (sở hữu gần 800.000 người theo dõi) đăng tải hàng loạt phương pháp chữa bệnh không kiểm chứng như uống chanh muối hột trị bệnh, thổi bùng nỗi lo về tình trạng người nổi tiếng tự xưng lan truyền kiến thức sai lệch, gây tổn hại trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Đáng nói hơn dưới một video, tài khoản này còn gây nên sự phẫn nộ khi lên tiếng giảng dạy đạo đức về việc một sinh viên y khoa khuyên mẹ mình không nên tin vào những phương pháp thiếu cơ sở này. Ngay lập tức, hàng trăm bình luận đã lao vào công kích, chế giễu, bôi nhọ và quy chụp ngành y "vô tâm", "chỉ biết kê thuốc", "nuôi bệnh"…

Khi “thần dược mạng” lấn át y khoa và hệ lụy - Ảnh 1.

Tài khoản Bơ Thực Vật có hơn 800.000 người theo dõi

ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình TP HCM, nhận xét điều đáng sợ nhất không phải là một cá nhân tuyên bố uống chanh muối hột có thể chữa đủ loại bệnh mà là họ thuyết giảng đạo đức, lối sống, tự đặt mình vào vai trò "người giác ngộ". Họ phớt lờ khoa học, xem thường kiến thức y khoa chính thống. Họ kéo theo hàng trăm nghìn người, đặc biệt là người trung niên, người có bệnh nền, những người dễ tổn thương nhất trước thông tin sai lệch.

"Một cá nhân không có chuyên môn, không chịu trách nhiệm pháp lý, có thể phát ngôn tùy tiện nhưng hậu quả thì bác sĩ và hệ thống y tế phải gánh khi người dân đến bệnh viện trong tình trạng muộn, nặng hoặc biến chứng vì tin theo "chữa lành tự nhiên"- BS Phong cảnh báo.

Ở góc độ xã hội, đây không chỉ là sai lệch khoa học mà là sự phá hoại niềm tin vào ngành y, làm lung lay trụ cột quan trọng nhất của hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Khi “thần dược mạng” lấn át y khoa và hệ lụy - Ảnh 2.

Bác sĩ khẳng định chanh muối hột không thể chữa bách bệnh như nhiều người thông tin

Thực tế, không ít bác sĩ đã chứng kiến những câu chuyện xót xa như người đái tháo đường bỏ insulin để "thanh lọc cơ thể bằng nước chanh", người tăng huyết áp dừng thuốc để "sống thuận tự nhiên", người bệnh ung thư đi tìm "liệu pháp thải độc"…. để rồi quay lại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, đôi khi không thể cứu vãn.

Luật Khám chữa bệnh, Luật An ninh mạng và nhiều nghị định liên quan đều nghiêm cấm hành vi: Cung cấp thông tin y tế sai lệch; quảng bá phương pháp điều trị không được kiểm chứng; đưa ra lời khuyên ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; xúc phạm, bôi nhọ danh dự ngành nghề… 

Theo BS Phong, những nội dung như vậy không còn là "chia sẻ quan điểm cá nhân" mà là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự khi gây hậu quả nghiêm trọng.

"Mỗi thông tin độc hại được lan truyền là thêm một bệnh nhân có thể mất cơ hội điều trị đúng. Vụ việc này không phải cá biệt. Nó phản ánh một thực trạng nghiêm trọng: Khoảng trống quản lý nội dung y tế trên mạng xã hội. Pháp luật nên xử lý nghiêm những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến sức khỏe, bảo vệ nhân phẩm của đội ngũ nhân viên y tế trước các hành vi bôi nhọ, vu khống; siết chặt quy định đối với các nội dung "chữa bệnh" trái phép; tạo ra không gian mạng an toàn, dựa trên bằng chứng khoa học"- BS Phong đề xuất.

Tin liên quan

Vắt chanh vào miệng để cứu người ngưng tim, bác sĩ cảnh báo nóng

Vắt chanh vào miệng để cứu người ngưng tim, bác sĩ cảnh báo nóng

(NLĐO)- Gia đình nghĩ là giúp bệnh nhân tỉnh lại nhưng thực chất lại khiến đường thở bị bịt kín và làm mất thời gian vàng hồi sức.

Uống nước cốt chanh có giảm cân?

Uống nước cốt chanh nguyên chất khoảng 3-6 quả/ngày để "thải độc", giảm cân, cải thiện sinh lý, thậm chí chữa được nhiều bệnh. Liệu có đúng không?

Người phụ nữ ngộ độc sau khi ăn ve sầu rang lá chanh

(NLĐO) - Sau khi ăn khoảng 10 con ve sầu rang lá chanh, người phụ nữ 29 tuổi xuất hiện mẩn ngứa toàn thân, kèm theo buồn nôn và nôn, nhịp tim nhanh, khó thở

Chanh
