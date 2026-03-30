Thần thánh hóa chanh chữa bách bệnh, sự thật có trục lợi phía sau

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thần thánh hóa chanh chữa bách bệnh, sự thật có trục lợi phía sau

Theo Phương Thúy/Vietnamnet

Những lời khẳng định về công dụng “chữa bách bệnh” của chanh thu hút hàng triệu lượt xem. Phía sau trào lưu này không chỉ là thông tin thiếu kiểm chứng

3 nguyên nhân khiến nhiều người làm theo

Trao đổi với PV VietNamNet , ThS.BS Hoàng Văn Khanh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, và cũng là một KOL y khoa thường xuyên lên tiếng phản biện các thông tin về chanh phi khoa học, cho biết, việc nhiều người tin rằng chanh có thể “chữa bách bệnh” xuất phát từ 3 nguyên nhân chính.

Khoa học không có chỗ cho thông tin sai sự thật

Thứ nhất, trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều lo ngại về thực phẩm bẩn và hóa chất độc hại, tâm lý chung của người dân là có xu hướng tìm về các phương pháp tự nhiên. Những cách làm này thường đơn giản, chi phí thấp, dễ thực hiện nên càng dễ được đón nhận.

Thứ hai, một bộ phận người bệnh mạn tính - những trường hợp mà y học hiện đại hiện chưa thể điều trị dứt điểm, chỉ kiểm soát bệnh nên dễ đặt niềm tin vào các phương pháp được quảng bá là “chữa khỏi hoàn toàn”. Đây là tâm lý muốn tìm lối thoát khỏi bệnh tật và sự phụ thuộc vào điều trị lâu dài.

Thần thánh hóa chanh chữa bách bệnh, sự thật có trục lợi phía sau - Ảnh 1.

Bác sĩ Hoàng Văn Khanh phản bác những bài đăng quảng cáo về chanh. Ảnh: Chụp màn hình.

Thứ ba, mạng xã hội đang tràn ngập thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng về công dụng của chanh. Những lời chia sẻ “khỏi bệnh” lan truyền trong các hội nhóm khiến người đọc dễ rơi vào “bẫy thông tin”, bị tác động bởi tâm lý đám đông và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội. Từ đó, niềm tin được hình thành dựa trên cảm tính thay vì cơ sở khoa học.

Là người thường xuyên phản biện các quan điểm sai lệch này, bác sĩ Hoàng Văn Khanh thừa nhận không ít lần gặp "va chạm" với những người trong cộng đồng này. Tuy nhiên, ông cho rằng: “Nếu ngại va chạm thì khó làm khoa học. Khoa học không có chỗ cho thông tin sai sự thật”.

Theo bác sĩ Khanh, mỗi nhân viên y tế đều có trách nhiệm với những thông tin được lan truyền trong cộng đồng. Thông tin đúng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, nhưng thông tin sai có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người dân.

“Chanh không xấu nếu sử dụng đúng cách. Nhưng việc thổi phồng nó thành ‘thần dược’ là điều cần phải lên án” - bác sĩ Khanh nói.

Công thức đi ngược y khoa và kiếm tiền trá hình

Bác sĩ Hoàng Văn Khanh nêu thực tế đáng lo ngại khác là sự xuất hiện ngày càng nhiều “chuyên gia tự phong” trong bối cảnh các công cụ trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh. Chỉ với vài câu lệnh, người không có chuyên môn cũng có thể tạo ra nội dung y khoa và tự nhận là bác sĩ.

Trong khi đó, phần lớn người đọc không có nền tảng chuyên môn để phân biệt thật - giả, dẫn đến nguy cơ bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch.

Thần thánh hóa chanh chữa bách bệnh, sự thật có trục lợi phía sau - Ảnh 2.

Thần thánh hóa chanh chữa bách bệnh, sự thật có trục lợi phía sau - Ảnh 3.

Những tài khoản thường xuyên tạo viral từ chanh và đều có mục đích thương mại. Ảnh chụp màn hình.

 Lý giải vì sao các nội dung sai lệch vẫn thu hút hàng triệu lượt xem, bác sĩ Dương Minh Tuấn (Khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng, nhiều người làm nội dung thường tự nhận “chia sẻ từ tâm”, “không bán hàng”. Tuy nhiên, phía dưới bài viết, trong phần bình luận hoặc livestream lại gắn các đường link dẫn tới sản phẩm.

Người xem khi nhấp vào và mua hàng sẽ giúp người đăng nội dung nhận hoa hồng tiếp thị (affiliate). Như vậy, họ không trực tiếp bán hàng nhưng vẫn kiếm tiền từ việc chuyển đổi niềm tin thành hành vi mua sắm.

“Công thức rất quen thuộc: Tạo nội dung gây sốc để lan truyền, gieo rắc nỗi sợ để xây dựng niềm tin, nói ngược kiến thức y học để thu hút chú ý, rồi gắn link để kiếm tiền”, bác sĩ Tuấn phân tích.

Hệ quả là người bệnh mất phương hướng, người xem tưởng mình được “khai sáng”, trong khi người làm nội dung lại hưởng lợi từ sự cả tin đó.

“Chanh muối là thực phẩm, không phải thuốc chữa bách bệnh. Khi ai đó dùng thông tin y tế sai lệch để thu hút đám đông rồi gắn link affiliate phía sau, đó không còn là ‘từ tâm’ mà là truyền thông bẩn núp bóng chia sẻ sức khỏe” - bác sĩ Tuấn chia sẻ thẳng thắn.

Trước thực trạng trên, bác sĩ Hoàng Văn Khanh cho rằng, cần sự phối hợp từ nhiều phía: Cơ quan quản lý, đội ngũ y tế và chính người dân.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các thông tin y học chưa được kiểm chứng từ cơ quan chuyên môn. Đồng thời, cần xem tin giả y tế như một “loại giặc” mới - âm thầm bào mòn niềm tin vào hệ thống y tế và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Về phía cơ quan chức năng, cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tin giả, đồng thời áp dụng chế tài xử lý nghiêm các cá nhân phát tán thông tin y khoa sai lệch gây hại cho sức khoẻ cộng đồng.

Theo lương y Đỗ Minh Tuấn (Hội Đông y Hà Nội), trong y học cổ truyền, chanh có vị chua, tính mát, quy vào kinh Can và kinh Vị.

Về công năng, chanh chủ yếu có các tác dụng như: Sinh tân chỉ khát – giúp tăng tiết dịch cơ thể, đặc biệt hữu ích trong các trường hợp mất nước do sốt, tiêu chảy hoặc tình trạng “nóng trong”; thanh nhiệt, tiêu thực hỗ trợ giảm cảm giác đầy trướng, khó tiêu sau ăn; đồng thời có tác dụng lợi tiểu, góp phần hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố một cách nhẹ nhàng.

Trong một số y thư cổ, chanh còn được xếp vào nhóm thực phẩm “tạo âm”, phù hợp với những trường hợp cơ thể bị nhiệt tà làm hao tổn tân dịch.

Tuy nhiên, lương y Đỗ Minh Tuấn lưu ý, không nên thần thánh hóa hay cực đoan hóa bất kỳ loại thực phẩm nào, chanh tốt, nhưng phải dùng đúng người, đúng thời điểm và đúng liều lượng.

Tin liên quan

Facebook Bơ Thực Vật khuyên uống chanh muối hột trị bệnh, bác sĩ khuyến cáo nóng

(NLĐO)- Khi thông tin sai lệch ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng con người, đó không còn là chuyện quan điểm mà là trách nhiệm

Thực hư uống nước ion kiềm chữa bách bệnh

Chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh việc uống nước ion kiềm có thể ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư

Ngủ quên, nuốt luôn viên đá quảng cáo "chữa bách bệnh"

(NLĐO) - Sau khi ngậm viên đá được quảng cáo "chữa bách bệnh", người phụ nữ 70 tuổi ngủ quên và nuốt luôn dị vật trên khiến cổ họng vướng, đau nhức.

đái tháo đường trí tuệ nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai nhân viên y tế thực phẩm bẩn mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo