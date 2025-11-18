Đề xuất phạt tiền nếu lắp điện mặt trời không thông báo

Trong đó, Bộ Công Thương đề xuất phạt cảnh cáo nếu lắp điện mặt trời tự dùng có đấu nối với hệ thống điện quốc gia và có công suất đến dưới 100 KW mà không thông báo; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung theo quy định.

Nếu tái phạm sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày bị phạt trước đó, Bộ Công Thương đề xuất phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với nguồn điện có công suất đến 20 KW; phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với nguồn điện có công suất hơn 20 KW đến dưới 100 KW.

Đáng chú ý, với hệ thống có công suất từ 100 KW trở lên, mức phạt được đề xuất lên đến 10 - 20 triệu đồng nếu không gửi thông báo phát triển nguồn điện, tự ý lắp đặt - vận hành khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện hoặc không thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề xuất mức phạt rất nặng, từ 80 - 100 triệu đồng, đối với hành vi không tháo dỡ hoặc chậm tháo dỡ nhà máy điện mặt trời, điện gió khi hết thời hạn theo quy định.