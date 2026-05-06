Đề xuất sửa Luật Đất đai ngay trong năm nay

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Tờ trình 4204/TTr-BNNMT trình Chính phủ về đề xuất bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026

Dự kiến Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10-2026 của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực tiễn gần hai năm triển khai Luật Đất đai năm 2024, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành hơn 26 văn bản để sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.



Đáng chú ý, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai. Nhiều nội dung hiện đang được điều chỉnh bằng nghị định cần được luật hóa để bảo đảm tính ổn định, thống nhất và lâu dài.

Theo Tờ trình, việc sửa đổi Luật Đất đai là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời, đây cũng là giải pháp quan trọng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số" trong giai đoạn 2026-2030.

Dự thảo Luật sửa đổi dự kiến tập trung vào hai nhóm nội dung lớn. Thứ nhất, nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Thứ hai, nhóm các nội dung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến cấp tỉnh và rà soát đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật với các Luật, các nghị quyết…