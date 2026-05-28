Thời sự

Đề xuất tăng cơ chế bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong Luật Đô thị đặc biệt

Huyền Trân

(NLĐO) - Trong phần thảo luận, nhiều ý kiến tại hội thảo tập trung vào nhóm chính sách dành cho phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới

Chiều 28-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Hội thảo do bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM chủ trì.

Đề xuất bổ sung chính sách riêng cho phụ nữ và trẻ em trong Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là cần thiết để tạo hành lang pháp lý và cơ chế vượt trội cho TPHCM phát triển tương xứng vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Nhiều ý kiến tập trung vào nhóm chính sách dành cho phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Theo các đại biểu, dù dự thảo đã đề cập đến giáo dục, y tế và an sinh xã hội nhưng chưa hình thành rõ cơ chế đặc thù cho phụ nữ, trẻ em và gia đình trong bối cảnh đô thị đặc biệt.

ThS Ung Thị Xuân Hương đề xuất bổ sung nhóm chính sách riêng cho trẻ em trong đô thị đặc biệt như trường học gần nơi cư trú, nhà trẻ trong khu công nghiệp, hỗ trợ trẻ nhập cư đi học và cơ chế bảo vệ trẻ em trong môi trường số.

Đề xuất bổ sung chính sách riêng cho phụ nữ và trẻ em trong Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 2.

ThS Ung Thị Xuân Hương trao đổi tại hội thảo

Về các nhóm chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đại diện Hội Nữ doanh nhân TPHCM kiến nghị, cần có cơ chế đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đề xuất bổ sung chính sách riêng cho phụ nữ và trẻ em trong Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 3.

Đại diện Hội Nữ doanh nhân TPHCM nêu góp ý tại hội thảo

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh - Thành viên Câu lạc bộ nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới TPHCM cho rằng, cần bổ sung chính sách bảo đảm an toàn cho phụ nữ trong không gian công cộng, nơi làm việc, khu kinh tế đêm và không gian số. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, Hội LHPN và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Đề xuất bổ sung chính sách riêng cho phụ nữ và trẻ em trong Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 4.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh - Thành viên Câu lạc bộ nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới TPHCM phát biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo

Từ góc độ bảo vệ quyền trẻ em và bình đẳng giới, Ths, luật sư Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đề nghị Ban soạn thảo bổ sung "Báo cáo đánh giá tác động giới" khi trình dự thảo luật ra Quốc hội nhằm bảo đảm việc lồng ghép bình đẳng giới trong toàn bộ chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, quá trình phát triển đô thị với tốc độ cao có thể tạo áp lực đào thải việc làm lớn đối với lao động nữ. Do đó, TPHCM cần có chính sách ưu tiên hỗ trợ vốn vay, giảm thuế cho các dự án khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đồng thời duy trì Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế để hỗ trợ phụ nữ yếu thế tạo việc làm, cải thiện cuộc sống.

Đề xuất bổ sung chính sách riêng cho phụ nữ và trẻ em trong Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 5.

ThS, luật sư Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đề xuất TPHCM nghiên cứu cơ chế phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú với giá ưu đãi cho lao động nữ, nữ công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Thí điểm mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" nhằm hỗ trợ khẩn cấp các trường hợp bị bạo lực, xâm hại, mua bán người.

Đề xuất bổ sung chính sách riêng cho phụ nữ và trẻ em trong Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 6.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho biết, các đại biểu đều thống nhất rất cao về sự cần thiết ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Bà cũng đánh giá các ý kiến đóng góp đều tâm huyết, giàu tính thực tiễn và bám sát từng chương, mục, điều khoản của dự thảo luật từ cơ chế phân quyền, quản trị đô thị đến các chính sách an sinh, bình đẳng giới...

Đề xuất bổ sung chính sách riêng cho phụ nữ và trẻ em trong Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM phát biểu kết luận hội thảo

Sau hội thảo, Hội LHPN TPHCM sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp và tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu, từng bước tham mưu các nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới. Qua đó, góp phần để tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe và chuyển hóa thành chính sách cụ thể trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Luật Đô thị đặc biệt.


