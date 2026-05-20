Hơn 99.200 người tham gia khảo sát: TPHCM nhận “làn sóng” kỳ vọng vào Luật Đô thị đặc biệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hơn 99.200 người tham gia khảo sát: TPHCM nhận “làn sóng” kỳ vọng vào Luật Đô thị đặc biệt

PHAN ANH

(NLĐO)- Không chỉ quan tâm đến Luật Đô thị đặc biệt, cán bộ, đảng viên và người dân còn kỳ vọng cơ chế đột phá để TPHCM tăng tốc phát triển

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có báo cáo kết quả thăm dò dư luận xã hội về sự quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.

Hơn 90% cho rằng cần thiết có Luật Đô thị đặc biệt

Theo đó, từ ngày 28 đến 30-4, đã có 99.235 người tham gia khảo sát qua Zalo, Viber, Messenger và các trang Fanpage trên các báo của TPHCM. Kết quả khảo sát cho thấy đa số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân thành phố đã biết đến chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM với tỷ lệ tiếp cận thông tin đạt trên 90,3%.

Hơn 99.200 người tham gia khảo sát: TPHCM nhận “làn sóng” kỳ vọng vào Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 1.

Từ ngày 28 đến 30-4, đã có 99.235 người tham gia khảo sát về chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Trong đó, 36,2% người được khảo sát cho biết "rất quan tâm" và 49,4% "quan tâm", nâng tổng tỷ lệ quan tâm lên 85,6%. Ngược lại, tỷ lệ "ít quan tâm" và "không quan tâm" chỉ chiếm 1,7%, cho thấy đây là vấn đề đang thu hút sự chú ý rộng rãi trong xã hội.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đánh giá rất cao sự cần thiết của việc xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Trong đó, 44,5% ý kiến cho rằng "rất cần thiết", 45,7% đánh giá "cần thiết", nâng tổng tỷ lệ đồng thuận lên đến 90,2%. Trong khi đó, tỷ lệ cho rằng "chưa cần thiết" hoặc "không cần thiết" chỉ chiếm 0,7%.

Kỳ vọng vào sự đổi mới mô hình quản trị đô thị

Kết quả khảo sát thể hiện dư luận xã hội không chỉ quan tâm đến việc xây dựng một đạo luật mới cho TPHCM mà còn thể hiện kỳ vọng ngày càng rõ nét đối với yêu cầu đổi mới mô hình quản trị đô thị, hoàn thiện cơ chế phát triển phù hợp với vị trí, vai trò của TPHCM trong giai đoạn mới.

Người dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo ra các cơ chế đủ mạnh để TPHCM chủ động hơn trong quản lý, điều hành và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Hơn 99.200 người tham gia khảo sát: TPHCM nhận “làn sóng” kỳ vọng vào Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 2.

Người dân kỳ vọng Luật sẽ tạo chuyển biển trong nâng cao chất lượng dịch vụ công. Ảnh: PHAN ANH

Nhiều ý kiến cho rằng với quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, yêu cầu quản lý ngày càng phức tạp và vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TPHCM cần một khuôn khổ pháp lý riêng, phù hợp với đặc thù phát triển đô thị đặc biệt để chủ động hơn trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các ý kiến cũng cho rằng việc ban hành Luật là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân và tăng năng lực cạnh tranh của TPHCM trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Kỳ vọng của người dân không dừng lại ở việc ban hành các cơ chế đặc thù, mà quan trọng hơn là các cơ chế đó phải thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý đô thị và đời sống.

Nội dung được kỳ vọng cao nhất là thúc đẩy phát triển kinh tế với tỷ lệ 65,7% ý kiến lựa chọn; nâng cao chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính công với 62.2% lựa chọn. Nội dung tăng quyền tự chủ cho TPHCM cũng nhận được sự quan tâm lớn với tỷ lệ 54,9%.

Ngoài ra, người dân kỳ vọng Luật sẽ tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết các vấn đề đô thị như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường với tỷ lệ 50,9%; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân với tỷ lệ 48,2%.

Các nội dung như phát triển hạ tầng giao thông, đô thị thông minh (37,0%), thu hút và đãi ngộ nhân tài, chuyên gia (35,9%), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp (32,1%) cũng nhận được sự quan tâm đáng kể.

Dù vậy, vẫn có một số ý kiến băn khoăn rằng hiệu quả của các cơ chế đặc thù sẽ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng tổ chức thực hiện, tính đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, cũng như trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực thi chính sách.

Minh bạch trong tổ chức thực hiện

Qua khảo sát, cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo đảm Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM sau khi ban hành có thể phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đó là nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính cần được xem là một trong những nội dung trọng tâm để các cơ chế đặc thù thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, 69,2% ý kiến đề nghị công khai, minh bạch toàn bộ quy trình thực hiện các cơ chế, chính sách. Điều này cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến tính minh bạch và khả năng giám sát xã hội trong thực thi chính sách công. Giải pháp tăng trách nhiệm, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ thực thi cũng nhận được tỷ lệ lựa chọn cao với 55,8%.


Tin liên quan

TPHCM thúc tiến độ xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

TPHCM thúc tiến độ xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

(NLĐO)- UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Góp ý Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM: Đề xuất thu thập chữ ký cử tri để bãi miễn chủ tịch UBND

(NLĐO) - Góp ý xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM, chuyên gia cho rằng nên đổi mới quy định về cách thức hình thành chức danh chủ tịch UBND

Luật Đô thị đặc biệt chắp cánh cho TP HCM

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những việc TP HCM đã xung phong, "đi tắt đón đầu" để thực hiện trong thời gian qua.

Luật đô thị đặc biệt TPHCM Luật Đô thị đặc biệt dành cho TPHCM kỳ vọng Luật Đô thị đặc biệt Hơn 99.200 người tham gia khảo sát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo