Hơn 99.200 người tham gia khảo sát: TPHCM nhận “làn sóng” kỳ vọng vào Luật Đô thị đặc biệt

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có báo cáo kết quả thăm dò dư luận xã hội về sự quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.

Hơn 90% cho rằng cần thiết có Luật Đô thị đặc biệt

Theo đó, từ ngày 28 đến 30-4, đã có 99.235 người tham gia khảo sát qua Zalo, Viber, Messenger và các trang Fanpage trên các báo của TPHCM. Kết quả khảo sát cho thấy đa số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân thành phố đã biết đến chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM với tỷ lệ tiếp cận thông tin đạt trên 90,3%.

Từ ngày 28 đến 30-4, đã có 99.235 người tham gia khảo sát về chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Trong đó, 36,2% người được khảo sát cho biết "rất quan tâm" và 49,4% "quan tâm", nâng tổng tỷ lệ quan tâm lên 85,6%. Ngược lại, tỷ lệ "ít quan tâm" và "không quan tâm" chỉ chiếm 1,7%, cho thấy đây là vấn đề đang thu hút sự chú ý rộng rãi trong xã hội.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đánh giá rất cao sự cần thiết của việc xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Trong đó, 44,5% ý kiến cho rằng "rất cần thiết", 45,7% đánh giá "cần thiết", nâng tổng tỷ lệ đồng thuận lên đến 90,2%. Trong khi đó, tỷ lệ cho rằng "chưa cần thiết" hoặc "không cần thiết" chỉ chiếm 0,7%.

Kỳ vọng vào sự đổi mới mô hình quản trị đô thị

Kết quả khảo sát thể hiện dư luận xã hội không chỉ quan tâm đến việc xây dựng một đạo luật mới cho TPHCM mà còn thể hiện kỳ vọng ngày càng rõ nét đối với yêu cầu đổi mới mô hình quản trị đô thị, hoàn thiện cơ chế phát triển phù hợp với vị trí, vai trò của TPHCM trong giai đoạn mới.

Người dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo ra các cơ chế đủ mạnh để TPHCM chủ động hơn trong quản lý, điều hành và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Người dân kỳ vọng Luật sẽ tạo chuyển biển trong nâng cao chất lượng dịch vụ công. Ảnh: PHAN ANH

Nhiều ý kiến cho rằng với quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, yêu cầu quản lý ngày càng phức tạp và vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TPHCM cần một khuôn khổ pháp lý riêng, phù hợp với đặc thù phát triển đô thị đặc biệt để chủ động hơn trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các ý kiến cũng cho rằng việc ban hành Luật là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân và tăng năng lực cạnh tranh của TPHCM trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Kỳ vọng của người dân không dừng lại ở việc ban hành các cơ chế đặc thù, mà quan trọng hơn là các cơ chế đó phải thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý đô thị và đời sống.

Nội dung được kỳ vọng cao nhất là thúc đẩy phát triển kinh tế với tỷ lệ 65,7% ý kiến lựa chọn; nâng cao chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính công với 62.2% lựa chọn. Nội dung tăng quyền tự chủ cho TPHCM cũng nhận được sự quan tâm lớn với tỷ lệ 54,9%.

Ngoài ra, người dân kỳ vọng Luật sẽ tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết các vấn đề đô thị như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường với tỷ lệ 50,9%; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân với tỷ lệ 48,2%.

Các nội dung như phát triển hạ tầng giao thông, đô thị thông minh (37,0%), thu hút và đãi ngộ nhân tài, chuyên gia (35,9%), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp (32,1%) cũng nhận được sự quan tâm đáng kể.

Dù vậy, vẫn có một số ý kiến băn khoăn rằng hiệu quả của các cơ chế đặc thù sẽ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng tổ chức thực hiện, tính đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, cũng như trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực thi chính sách.

Minh bạch trong tổ chức thực hiện Qua khảo sát, cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo đảm Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM sau khi ban hành có thể phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đó là nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính cần được xem là một trong những nội dung trọng tâm để các cơ chế đặc thù thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân. Bên cạnh đó, 69,2% ý kiến đề nghị công khai, minh bạch toàn bộ quy trình thực hiện các cơ chế, chính sách. Điều này cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến tính minh bạch và khả năng giám sát xã hội trong thực thi chính sách công. Giải pháp tăng trách nhiệm, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ thực thi cũng nhận được tỷ lệ lựa chọn cao với 55,8%.



