Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách để đóng góp xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Đặng Trinh

(NLĐO)- Trong thông tin kết quả hoạt động của ngành GD-ĐT, Sở GD-ĐT TPHCM đã có nhiều đề xuất, kiến nghị.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của TP tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước.

Sở GD-ĐT TPHCM đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Trung ương và TPHCM.

Theo đó, Sở GD-ĐT đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách để đóng góp xây dựng Luật Đô thị đặc biệt đối với lĩnh vực GD-ĐT nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đặc biệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 71/ 2025 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 09/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về đột phá phát triển GD-ĐT trên địa bàn TPHCM.

Các nội dung đề xuất gồm: Các chính sách về con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cơ sở giáo dục công lập tại đô thị đặc biệt được thực hiện cơ chế tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật; bao gồm việc chủ động trong sử dụng nhân lực, ký kết hợp đồng, huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp phục vụ hoạt động giáo dục. 

Cơ sở giáo dục tại đô thị đặc biệt được tổ chức thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật; bao gồm liên kết, hợp tác với cơ sở giáo dục nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

Đô thị đặc biệt được phát triển cơ sở giáo dục có quy mô lớn, chất lượng cao phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển giáo dục, gắn với cơ chế về điều kiện thành lập, tổ chức hoạt động và mở rộng quy mô cơ sở giáo dục phù hợp với đặc thù đô thị...

Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách để đóng góp xây dựng Luật Đô thi đặc biệt - Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Văn Thuận

Sở GD-ĐT TP cũng đề xuất các chính sách về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục chuyên biệt khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, trong đó phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch UBND TPHCM trong quản lý cơ sở giáo dục ĐH, CĐ tại đô thị đặc biệt: Quyết định việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, cấp phép hoạt động đối với trường ĐH, CĐ hoạt động trên địa bàn... Đồng thời, sở cũng đề xuất các chính sách về xã hội hóa giáo dục...

Sở GD-ĐT kiến nghị Thành ủy TPHCM chỉ đạo Đảng bộ các xã, phường, đặc khu khẩn trương xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt mục tiêu đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học. Chỉ đạo Đảng bộ các xã, phường, đặc khu ưu tiên rà soát, điều chuyển và chuyển đổi công năng các trụ sở làm việc dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính sang mục đích giáo dục...

Kiến nghị HĐND TPHCM ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 cho các dự án đầu tư xây dựng trường học, tập trung vào các địa bàn khu vực có áp lực dân số cao và địa bàn có tỉ lệ phòng học thiếu hụt nhiều; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục....

Kiến nghị HĐND TP giao UBND tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu dân cư thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm đầu tư xây dựng trường học theo quy hoạch được duyệt; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các trách nhiệm và nghĩa vụ theo nội dung dự án được phê duyệt.

Kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND các xã, phường tập trung theo dõi, thúc đẩy công việc hàng tuần với chủ đầu tư và đơn vị thi công; phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT và các sở, ngành có liên quan để xử lý nhanh các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành đúng tiến độ, nhiệm vụ do UBND TP giao. 

Trước đó, ngày 19-5, tại lễ phát động cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học và khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định mỗi phòng học được hoàn thành là thêm một niềm hy vọng, mỗi ngôi trường được xây mới là thêm một nền tảng cho sự phát triển của TP.

Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách để đóng góp xây dựng Luật Đô thi đặc biệt - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM tham quan lớp học tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa ngày 19-5. Ảnh: Thiện An

Công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là công trình tiêu biểu trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học do thành phố phát động.

Sau khi thực hiện sắp xếp, quy mô giáo dục của TPHCM đã tăng rất lớn. Thành phố luôn xác định nhiệm vụ giải quyết nhu cầu trường lớp, tăng cường phòng học là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và cấp bách, không được chậm trễ.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục phát huy khí thế của 50 ngày đầu tiên, tập trung cao độ hơn nữa trong thời gian còn lại, bám sát công trường, bám sát tiến độ, xử lý ngay các khó khăn vướng mắc phát sinh, tuyệt đối không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. 

Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách để đóng góp xây dựng Luật Đô thi đặc biệt - Ảnh 3.

Lãnh đạo thành phố chứng kiến các địa phương ký cam kết thi đua hoàn thành các công trình trường học thuộc chiến dịch cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học". Ảnh: Văn Thuận

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết chiến dịch thi đua "150 ngày đêm vận hành 1.000 phòng học" phục vụ cho năm học 2026 - 2027 đã trải qua 1/3 chặng đường.

Đến nay, thành phố đã có thêm 233 phòng học mới, trong đó có công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Ngành GD-ĐT TP ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong việc bám sát tiến độ báo cáo và thúc đẩy thực hiện. Điển hình là phường Bình Hưng Hoà, nơi có mật độ tăng dân số cơ học rất lớn. Sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công và sự đồng thuận của nhân dân phường đã giúp công trình ngôi trường học Trần Đại Nghĩa hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng ngay trước lễ khánh thành.

"Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, tăng tốc hơn nữa để đảm bảo hoàn thành tất cả các dự án trong 100 ngày sắp tới. Với phương châm mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm, mỗi phần việc có tiến độ rõ ràng, mỗi khó khăn vướng mắc phải được xử lý ngay, không đùn đẩy trách nhiệm. Với tinh thần nói đi đôi với làm, các cấp quyết tâm đưa toàn bộ các công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, để đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học theo từng cấp học và từng địa bàn, thành phố cần bổ sung: Mầm non 434 phòng học; tiểu học 4.755 phòng học; THCS 6. 242 phòng học; THPT: 6.052 phòng học. Tổng nhu cầu đầu tư khoảng 17.483 phòng học.

Trong năm 2026, có 71 dự án với 1.266 phòng học được xây mới. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5-9-2026 có 53 dự án, trong đó 984 phòng học được xây dựng mới, 776 phòng học được tăng thêm với tổng kinh phí đầu tư khoảng 4.038 tỉ đồng.

Các dự án dự kiến hoàn thành từ sau ngày 5-9-2026 đến hết tháng 12-2026 có 18 dự án, trong đó 282 phòng học được xây dựng mới, 249 phòng học được tăng thêm với tổng kinh phí đầu tư khoảng 2.275 tỉ đồng.


Sở GD-ĐT TPHCM nói rõ chuyện thi hay xét tuyển lớp 10

(NLĐO)- Ngành GD-ĐT TP đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương

Giáo viên không tập huấn sách giáo khoa mới sẽ không được đứng lớp, Sở GD-ĐT TPHCM nói gì?

(NLĐO)- Nhiệm vụ của giáo viên là phải tập huấn sách giáo khoa để biết trong sách này có nội dung gì, viết cái gì để về triển khai giảng dạy.

Nắng nóng gay gắt, kéo dài: Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trường học chủ động điều chỉnh thời khóa biểu

(NLĐO)- Trước diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các trường chủ động điều chỉnh thời khóa biểu, đảm bảo sức khỏe học sinh.

