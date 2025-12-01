Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án quan trọng phát triển Thủ đô Hà Nội. Dự thảo nghị quyết do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Dự thảo nghị quyết được xây dựng với 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù. Trong đó, có thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cơ quan soạn thảo đề xuất HĐND TP Hà Nội được quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công và dự án hợp tác công – tư (PPP) thuộc nhóm quan trọng quốc gia hoặc trọng điểm của thủ đô, thay cho thẩm quyền của Quốc hội theo luật chung.

Cùng với đó, đề xuất Chủ tịch UBND TP Hà Nội được chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thuộc trường hợp cần thực hiện ngay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền của Đảng, dự án thuộc nhóm thu hút nhà đầu tư chiến lược, thay thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trừ một số lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm (năng lượng hạt nhân, viễn thông có hạ tầng mạng, báo chí - xuất bản, trồng rừng, casino, đặt cược, trò chơi có thưởng).

HĐND TP Hà Nội có thể ban hành quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư áp dụng đối với các dự án nêu trên, bảo đảm thống nhất và minh bạch trong thực hiện.

Theo dự thảo nghị quyết, trường hợp dự án cần áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt khác với quy định hiện hành, UBND TP Hà Nội phải báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố xem xét, thông qua; trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chấp thuận, trước khi cơ quan của thành phố quyết định.

Cơ quan soạn thảo cho biết quy định trên nhằm tạo cơ chế linh hoạt, đảm bảo pháp lý minh bạch, tránh tùy tiện và cũng tăng cường vai trò giám sát của HĐND TP, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo cơ quan soạn thảo.

Cơ chế, chính sách nêu trên cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho thủ đô trong quản lý đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án quan trọng, giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện để Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, nhất là đối với các dự án chiến lược, có tác động lan tỏa lớn.

Nhóm chính sách quan trọng là lựa chọn nhà đầu tư, nhằm tạo cơ chế linh hoạt, đảm bảo kịp thời thực hiện các dự án quan trọng quốc gia. Ban soạn thảo cũng đề xuất cho phép UBND TP Hà Nội được sử dụng ngân sách để lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, khi có quy hoạch chi tiết và chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngoài các trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai, Hà Nội được thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội hoặc Ban Thường vụ Thành ủy.

HĐND TP Hà Nội được sử dụng ngân sách để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất với mức hỗ trợ tối thiểu bằng 3 lần nhưng không quá 5 lần so với quy định để triển khai các dự án đó. Đối với các dự án khác giao HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng phải cao hơn mức quy định.