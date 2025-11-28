HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 28-11, tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện bầu chức danh lãnh đạo thành phố thuộc thẩm quyền HĐND.

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Đức Trung vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, Bộ Chính trị quyết định cho ông Trung thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trong kỳ họp, 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó chiều cùng ngày, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết vừa qua, vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tin liên quan

 

Hà Nội công tác nhân sự Nguyễn Đức Trung Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng
