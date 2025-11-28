Tân Chủ tịch Hà Nội: Cam kết liêm chính, hiệu quả, bảo đảm minh bạch

Chiều 28-11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.



Ông Vũ Đại Thắng phát biểu tại kỳ họp HĐND

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết ông sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng nhưng luôn mong muốn được học tập, làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi học xong đại học, ông về công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, rồi được Đảng và Nhà nước tin tưởng cử đi các địa phương rèn luyện. "Bây giờ, được phân công công tác tại Thủ đô là sự động viên sâu sắc, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực lớn hơn, trách nhiệm hơn nữa"- ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, mỗi quyết sách không chỉ có ý nghĩa với người dân thủ đô mà còn lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển chung của đất nước.

Trong tổ chức thực thi nhiệm vụ thời gian tới, ông Thắng nhấn mạnh sẽ cùng tập thể UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp với tinh thần kỷ cương, liêm chính, hiệu quả, bảo đảm minh bạch trong mọi khâu.

Cùng với đó, nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý, hành động quyết liệt, nhất quán theo phương châm "rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả", lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.

Theo ông Thắng, thời gian tới sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 đạt từ 11% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định Bộ Chính trị cho ông Vũ Đại Thắng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội



Cùng với đó, tân Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh sẽ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính, phát triển chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho hoạt động của bộ máy.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết thành phố sẽ tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, hạ tầng đi trước một bước, coi hạ tầng là xương sống để dẫn dắt quy hoạch và phát triển. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, cấp bách đang đặt ra với thủ đô, nhất là việc phát triển hạ tầng giao thông, chống ùn tắc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết tình trạng ngập úng đô thị, chỉnh trang phát triển đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kịp thời tháo gỡ với những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Tân Chủ tịch Hà Nội cũng nhấn mạnh việc giữ gìn văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hiến, anh hùng, sáng tạo của Thăng Long Hà Nội, bảo đảm an sinh xã hội được song hành với nhịp độ phát triển kinh tế...

Trên cương vị công tác mới được giao, tân Chủ tịch Hà Nội cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy và sự giám sát của HĐND thành phố. Bên cạnh đó, sẽ thực hiện trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, minh bạch, liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định.