Sức khỏe

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, tặng quà các bác sĩ tăng cường ra Đặc khu Côn Đảo

Tin, ảnh: Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO) - Đây là đợt bác sĩ thứ 2 được Sở Y tế TP HCM điều động ra Đặc khu Côn Đảo thực hiện khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đảo

Ngày 6-10, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã thăm, tặng quà các bác sĩ chuyên khoa đợt 2 được Sở Y tế TP HCM điều động tăng cường đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo. Cùng dự có ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo.

Trong đợt 2, từ ngày 29-9, Sở Y tế TP HCM đã cử 8 bác sĩ với chuyên môn ở các lĩnh vực như: Nội, Ngoại, Sản Nhi, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức tới công tác tại Đặc khu Côn Đảo. Ngoài ra, đợt 2 còn mở rộng thêm các chuyên khoa như: Nội thần kinh và Răng - Hàm - Mặt nhằm đáp ứng toàn diện hơn nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại Đặc khu Côn Đảo.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà các bác sĩ tăng cường ra Côn Đảo - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc gặp gỡ các bác sĩ được tăng cường ra Đặc khu Côn Đảo

Đặc biệt, vào ngày 4-10 vừa qua, các bác sĩ cùng với ê-kíp tại chỗ đã phẫu thuật cấp cứu thành công một bệnh nhân 15 tuổi bị thủng loét dạ dày, giúp người bệnh vượt qua nguy kịch.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ đợt 2 được tăng cường luân phiên ra công tác tại Đặc khu Côn Đảo. Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh việc Sở Y tế điều động, luân phiên có thời hạn các bác sĩ chuyên khoa có tay nghề cao ra công tác tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng y tế tại Đặc khu Côn Đảo.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà các bác sĩ tăng cường ra Côn Đảo - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc cùng Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải tặng quà động viên đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị các bác sĩ được điều động ra công tác tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của người dân nơi đảo xa; đồng thời hỗ trợ công tác chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế địa phương.

Tin liên quan

Khai mạc "Hội sách Côn Đảo", trao tặng công trình "Đường cờ Tổ quốc, đường hoa Côn Đảo"

Khai mạc "Hội sách Côn Đảo", trao tặng công trình "Đường cờ Tổ quốc, đường hoa Côn Đảo"

(NLĐO - Hội sách trưng bày những ấn phẩm, tài liệu phản ánh sự đổi mới, sáng tạo và dấu ấn phát triển toàn diện của TP HCM trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn Đại biểu tham dự "Hội sách Côn Đảo" dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ

(NLĐO) - Đoàn đại biểu đã thành kính tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại Côn Đảo

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Lê Hoàng Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

trung tâm y tế bác sĩ chuyên khoa phó bí thư quân dân y Côn Đảo Lê Hoàng Hải luân phiên bác sĩ bác sĩ Côn Đảo Bí thư Côn Đảo
