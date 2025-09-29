HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Luân phiên bác sĩ ra khám chữa bệnh tại Đặc khu Côn Đảo

Tin, ảnh: Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã ghi nhận lượng bệnh nhân tăng gần gấp đôi, nhiều ca phẫu thuật phức tạp lần đầu tiên thành công ngay trên đảo.

Ngày 29-9, Sở Y tế TP HCM tiếp tục triển khai đợt 2 chương trình luân phiên bác sĩ công tác tại Đặc khu Côn Đảo (TP HCM). Theo đó, 7 bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện lớn của TP HCM đã được điều động ra Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo để hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh cho người dân và du khách.

Trong đợt 2 này, Sở Y tế cử các bác sĩ với chuyên môn ở các lĩnh vực then chốt như Nội, Ngoại, Sản Nhi, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức. Ngoài ra, đợt 2 còn mở rộng thêm các chuyên khoa còn thiếu như Nội thần kinh và Răng - Hàm - Mặt, nhằm đáp ứng toàn diện hơn nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng của nhân dân và du khách tại Đặc khu Côn Đảo.

Tiếp tục luân phiên bác sĩ ra khám chữa bệnh tại Đặc khu Côn Đảo- Ảnh 1.

Nhóm bác sĩ được luân phiên ra khám chữa bệnh tại Đặc khu Côn Đảo

Trong tuần chuyển giao, từ ngày 29-9 đến ngày 5-10, các bác sĩ của hai đợt sẽ cùng phối hợp bàn giao công việc, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác tại Côn Đảo. Việc tổ chức bàn giao giữa các đợt không chỉ bảo đảm tính kế thừa về chuyên môn mà còn duy trì sự liên tục trong chăm sóc và điều trị cho người bệnh, giúp hoạt động của Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo được vận hành thông suốt, không bị gián đoạn.

Trước đó, từ ngày 3-9, 7 bác sĩ đầu tiên từ TP HCM đã được luân phiên đến công tác tại đảo. Kể từ khi thực hiện chương trình này, số lượt người đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo tăng lên đáng kể, từ mức trung bình 80 lượt/ngày lên hơn 150 lượt/ngày (tăng gần 90%); số lượt điều trị nội trú tăng 75%; công suất sử dụng giường bệnh tăng 72%. Đặc biệt, các bác sĩ chuyên khoa từ TP HCM đã phối hợp phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh phức tạp lần đầu tiên được thực hiện thành công ngay tại Đặc khu Côn Đảo.

Tiếp tục luân phiên bác sĩ ra khám chữa bệnh tại Đặc khu Côn Đảo- Ảnh 2.

Các bác sĩ của 2 đợt cùng bàn giao nhiệm vụ, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình khám, chữa bệnh tại đảo

Theo đánh giá của Sở Y tế TP HCM, chương trình cử bác sĩ chuyên khoa luân phiên công tác có thời hạn tại Đặc khu Côn Đảo bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, giảm đáng kể tình trạng chuyển bệnh ra đất liền, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ.

Người dân và du khách được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển, đặc biệt giảm thiểu rủi ro khi chuyển viện xa đất liền. Qua đó, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

