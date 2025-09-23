HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đề xuất thí điểm cho người Việt vào chơi casino Hồ Tràm TP HCM

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Tài chính đề xuất thí điểm cho người Việt vào chơi casino ở Vân Đồn và Hồ Tràm; chính thức cho người Việt Nam chơi casino tại Phú Quốc

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino. Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.

Đề xuất thí điểm cho người Việt vào chơi casino Hồ Tràm TP HCM- Ảnh 1.

Đề xuất thí điểm cho người Việt vào chơi casino ở Vân Đồn và Hồ Tràm (Ảnh minh hoạ: AI)

Theo cơ quan soạn thảo, việc thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc đã chấm dứt từ ngày 1-1-2025. Do đó, cần có quy định về việc chấm dứt hay tiếp tục cho người Việt Nam vào chơi casino để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với đó, dự án casino Vân Đồn đã được Bộ Chính trị cho phép thí điểm 3 năm kể từ ngày đi vào hoạt động và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đang lựa chọn nhà đầu tư; dự án casino Hồ Tràm hiện kinh doanh casino và chỉ cho người nước ngoài vào chơi.

Việc xây dựng, ban hành nghị quyết về việc kết thúc thí điểm và chính thức cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (An Giang) và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại dự án casino Vân Đồn (Quảng Ninh), casino Hồ Tràm (TP HCM) nhằm thể chế hóa chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ đây đồng thời là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện, có phương án kinh doanh và quản lý người chơi; các bộ, ngành thực hiện quản lý, giám sát việc cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino.

Theo nội dung dự thảo, kết thúc thí điểm và chính thức cho người Việt Nam đủ điều kiện được vào chơi casino tại dự án Phú Quốc (tỉnh An Giang). Việc quản lý người Việt Nam vào chơi casino thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 03 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

Dự thảo cũng quy định thí điểm cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 5 năm tính từ thời điểm dự án đi vào hoạt động.

Thí điểm cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (TP HCM) trong thời hạn 5 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp có văn bản báo cáo cho Bộ Tài chính, UBND TP HCM.

Tổ hợp nghỉ dưỡng casino Hồ Tràm thuộc hai xã Phước Thuận, Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay thuộc TP HCM.

Theo khoản 3 Điều 12 Nghị định 03/2017/NĐ-CP người Việt Nam được phép vào chơi tại Điểm kinh doanh casino quy định tại khoản 1 Điều này khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Phải là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino. Người chơi phải chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể hồ sơ chứng minh người chơi có đủ năng lực tài chính;

- Phải mua vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino. Mức vé là 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người;

- Không thuộc đối tượng bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình là bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi tại Điểm kinh doanh casino;

- Người Việt Nam được phép vào chơi tại Điểm kinh doanh casino chỉ được sử dụng tiền đồng Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước và được đổi đồng tiền quy ước ra đồng Việt Nam trong trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng.

Tin liên quan

Đầu tư hơn 2 tỉ USD làm siêu tổ hợp dự án casino tại Vân Đồn

Đầu tư hơn 2 tỉ USD làm siêu tổ hợp dự án casino tại Vân Đồn

(NLĐO)- Sun Group được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn có vốn đầu tư hơn 2 tỉ USD với quy mô rộng hơn 244 ha

Những người nào được ra, vào khu Casino?

(NLĐO)- Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh casino đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất một số quy định mới về tổ chức hoạt động kinh doanh casino.

Phó Thủ tướng có chỉ đạo về casino tại đặc khu Phú Quốc

(NLĐO)- Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý kiến nghị về cho người Việt Nam vào chơi casino sau thời gian thực hiện thí điểm tại Phú Quốc.

Bộ Tài chính Bộ Tư pháp dự thảo nghị quyết kinh doanh casino Hồ Tràm TP HCM
