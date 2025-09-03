Bộ Xây dựng mới công bố dự thảo nghị định thay thế Nghị định 100/2024/NĐ-CP về nhà ở xã hội. Dự thảo này có một số nội dung đề xuất sửa đổi điều kiện về mức thu nhập được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng đề xuất nâng mức thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội lên tối đa 20 triệu đồng/tháng. Ảnh: QUỐC ANH

Mua nhà ở xã hội: Cơ hội cho vợ chồng có tổng thu nhập dưới 40 triệu đồng

Các đối tượng gồm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Với trường hợp người đứng đơn chưa kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng (hiện là 15 triệu đồng/tháng).

Với trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì tổng thu nhập của vợ và chồng không quá 40 triệu đồng/tháng.

Với trường hợp chưa kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập được tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đối tượng làm việc xác nhận.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất sửa đổi lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách còn 5,4%/năm (thay vì đang áp dụng 6,6%/năm).

Trước đó tại hội nghị sơ kết về phát triển nhà ở xã hội giữa tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng phù hợp hơn, giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Giao công an cấp xã xác nhận thu nhập lao động tự do để mua nhà ở xã hội

Đáng chú ý, trong dự thảo lần này, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 30 về điều kiện thu nhập. Cụ thể, trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở không có hợp đồng lao động thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định tại khoản 1 Điều này và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú xác nhận thay vì UBND cấp xã, phường nơi đăng ký thường trú, tạm trú xác nhận như hiện nay.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, công an cấp xã sẽ căn cứ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận điều kiện về thu nhập cho người dân.

Bộ Xây dựng sẽ sửa đổi, bổ sung các mẫu giấy tờ chứng minh, xác nhận điều kiện để đảm bảo đồng bộ với quy định trên.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Xây dựng cho biết Bộ nhận được nhiều kiến nghị, phản ánh của một số địa phương về vướng mắc, khó khăn trong việc xác nhận điều kiện thu nhập cho đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động do UBND cấp xã không có thông tin, dữ liệu về dân cư để làm cơ sở xác nhận. Tình trạng này đã được nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh... phản ánh về Bộ.

Trước đó, tại văn bản số 120 (tháng 3-2025), Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, phát triển nhà ở xã hội, trong đó giao Bộ Công an đổi mới cơ sở dữ liệu dân cư, bổ sung thông tin đánh giá người đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính.

Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất trường hợp đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.