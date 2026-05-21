Đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất bổ sung khoản giảm trừ đối với chi phí y tế và giáo dục - đào tạo khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo dự thảo, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho các khoản chi y tế và giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc. Cụ thể, khoản chi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong nước thuộc danh mục do bảo hiểm y tế chi trả được đề xuất giảm trừ tối đa 23 triệu đồng/năm.

Đối với giáo dục - đào tạo, cơ quan soạn thảo đề xuất mức giảm trừ tối đa là 24 triệu đồng/năm cho các khoản học phí tại cơ sở giáo dục trong nước, bao gồm giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn theo quy định của pháp luật. Như vậy, tổng mức giảm trừ tối đa đối với chi phí y tế và giáo dục - đào tạo được đề xuất là 47 triệu đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung chính sách này sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế có phát sinh chi phí y tế, giáo dục - đào tạo; đồng thời người nộp thuế ở các bậc thuế thấp sẽ được giảm thuế với tỷ lệ cao hơn.

Dự thảo cũng tính toán trường hợp người nộp thuế có một người phụ thuộc và phát sinh đầy đủ các khoản chi phí y tế, giáo dục - đào tạo theo mức tối đa được giảm trừ. Theo đó, tổng mức giảm trừ gồm: giảm trừ gia cảnh cho bản thân 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu đồng/năm; giảm trừ cho một người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng, tương đương 74,4 triệu đồng/năm; giảm trừ chi phí y tế 23 triệu đồng/năm và giảm trừ chi phí giáo dục - đào tạo 24 triệu đồng/năm.

Tổng cộng, mức giảm trừ trong trường hợp này là 307,4 triệu đồng/năm, chưa bao gồm các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu áp dụng phương án nêu trên, người nộp thuế có một người phụ thuộc và phát sinh đầy đủ chi phí y tế, giáo dục - đào tạo theo mức tối đa thì với thu nhập 28 triệu đồng/tháng, sau khi trừ các khoản bảo hiểm và các khoản giảm trừ, sẽ chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Người có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới bắt đầu phải nộp thuế với mức thuế suất từ 5%. Bộ Tài chính cho biết, việc bổ sung chính sách giảm trừ này dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỉ đồng mỗi năm.

Để được áp dụng giảm trừ, dự thảo quy định các khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Riêng chi phí khám chữa bệnh phải kèm bảng kê chi phí sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, vào cuối tháng 3-2026, Bộ Tài chính từng đưa ra hai phương án giảm trừ chi phí y tế và giáo dục - đào tạo.



Với phương án 1, Bộ Tài chính đề xuất các khoản chi cho khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ của người nộp thuế và người phụ thuộc không quá 20 triệu đồng. Chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở trong nước không quá 21 triệu đồng/năm, bao gồm: Học phí giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và các kỹ năng chuyên môn khác.

Ở phương án 2, các khoản chi cho khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ không quá 23 triệu đồng/năm; chi phí giáo dục - đào tạo được giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm.