Kinh tế

Đề xuất TP HCM trợ giá cho người dân đổi xe xăng sang xe điện

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Để khuyến khích người dân thay xe xăng cũ bằng xe điện, TP HCM có thể hỗ trợ bằng khoản trợ giá trực tiếp, ưu đãi thủ tục đăng ký, biển số…

Công ty Dat Bike Vietnam vừa kiến nghị một số chính sách nhằm hỗ trợ người dùng và tài xế chuyển đổi sang xe điện. Văn bản đề xuất đã được gửi tới Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) và Sở Xây dựng TP HCM.

Động thái này diễn ra sau khi TP HCM kêu gọi các doanh nghiệp và đơn vị trong hệ sinh thái xe điện cùng xây dựng chính sách khuyến khích người dân, tài xế chuyển đổi xe máy từ xăng sang điện, hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng xanh.

Thí điểm trợ giá trực tiếp đổi xe xăng sang điện

Công ty Dat Bike Vietnam đề xuất chương trình "Thu xăng - Đổi điện" với mục tiêu khuyến khích người dân thay xe xăng cũ bằng xe điện, giảm phát thải nhanh. Theo đó, UBND TP HCM sẽ hỗ trợ bằng khoản trợ giá trực tiếp hoặc tem hỗ trợ khi đổi xe (kết hợp với ngân sách trung ương hoặc địa phương); cấp ưu đãi hành chính (thủ tục đăng ký, biển số) cho xe đổi mới trong giai đoạn ban đầu.

"Cơ chế triển khai là thí điểm tại 1-3 địa bàn đánh giá rồi mở rộng. Công ty cam kết sẽ phối hợp với đối tác đại lý triển khai hệ thống trên toàn quốc chương trình thu xe xăng cũ đổi sang xe điện mới giá tốt, thủ tục nhanh gọn" – đại diện Dat Bike Vietnam nêu.

Đề xuất TP HCM trợ giá cho người dân đổi xe xăng sang xe điện- Ảnh 1.

Một số công ty đang đề xuất các phương án thu đổi xe xăng chuyển sang xe điện

Với mục tiêu giảm chi phí ban đầu cho người mua và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, công ty còn đề xuất miễn/giảm lệ phí trước bạ, giảm thuế GTGT cho xe điện mới trong thời hạn (2-3 năm); tạo gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp cho người dân mua xe điện và cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng sạc. Cơ chế là hợp tác với ngân hàng chính sách, ngân hàng thương mại để triển khai cơ chế bảo lãnh hoặc tái cấp vốn… 

TIN LIÊN QUAN

Sẽ có nhà máy sản xuất pin và hệ thống lưu trữ năng lượng?

Trong khi đó, Công ty CP Cơ khí Xây dựng thương mại Đại Dũng trong văn bản mới nhất gửi UBND TP HCM, cũng cho biết vừa qua công ty có thay mặt cho nhóm nhà đầu tư bao gồm công ty Smart Tech Group Vietnam, có công văn đề xuất xây dựng Nhà máy sản xuất Pin Lithium- ion và hệ thống lưu trữ năng lượng tại Khu Công nghệ cao (SHTP) TP HCM. Dự án sẽ do Công ty Smart Tech Group Vietnam làm chủ đầu tư, trực tiếp đảm trách việc thực hiện.

"Đây là dự án phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của thành phố, góp phần quan trọng thúc đẩy hệ sinh thái xe điện và bảo đảm cung cấp pin xe điện cho thành phố trong tương lai.

Nếu dự án được TP HCM chấp thuận và hỗ trợ đầu tư, sẽ góp phần tăng nguồn cung pin sạc cho xe điện, tăng tỉ lệ nội địa hóa pin xe điện, tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong sản xuất và xử lý pin xe điện" – đại diện công ty Đại Dũng nói.

Như Báo Người Lao Động thông tin, một số công ty khác cũng đề xuất phương án thu đổi xe xăng chuyển sang xe điện.

Công ty CP Phương tiện điện thông minh Selex (Selex Motors) đề xuất chính sách thu mua xe máy xăng cũ chỉ nên áp dụng khi TP HCM có một trung tâm chuyên xử lý và tái chế xe máy cũ.

Trong trường hợp này khi người dân nộp xe máy cũ thì sẽ được hỗ trợ 1 khoản tiền và đồng thời đủ điều kiện hướng hỗ trợ mua xe điện. Trường hợp thành phố chưa có trung tâm này thì việc xử lý xe máy xăng cũ trước mắt nên để cho thị trường tự giải quyết.

Theo một số doanh nghiệp, trong lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện, việc hỗ trợ hạ tầng sạc pin là rất quan trọng. Các doanh nghiệp đề xuất cần tăng mật độ trạm sạc, giảm lo ngại về tầm hoạt động, bằng cách có quy định bắt buộc (điện dự phòng, ống dẫn dây, vị trí dành cho sạc…) cho tất cả dự án chung cư, tòa nhà thương mại, bãi đỗ mới.

Tin liên quan

Doanh nghiệp nêu đề xuất xử lý xe xăng sau khi chuyển đổi xe điện

Doanh nghiệp nêu đề xuất xử lý xe xăng sau khi chuyển đổi xe điện

(NLĐO) - Thu mua xe máy xăng cũ chỉ nên áp dụng chính sách này khi TP HCM có một trung tâm chuyên xử lý và tái chế xe máy cũ

Chi phí mua xe, trạm sạc là lo ngại của tài xế, người dân khi chuyển sang xe điện

(NLĐO) - Đó là rào cản, thách thức cần được xem xét, giải quyết nhằm bảo đảm tính khả thi và bền vững đối với chương trình chuyển đổi xanh của TP HCM,

Người dân, tài xế ở TP HCM chuyển đổi sang xe điện sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ

(NLĐO) – Các doanh nghiệp sản xuất, đơn vị phát triển hạ tầng đổi pin, nền tảng gọi xe, ngân hàng được kêu gọi hỗ trợ người dân, tài xế chuyển đổi sang xe điện…

xe điện xe xăng TPHCM xe xăng đổi xe điện giao thông xăng chuyển đổi xanh
