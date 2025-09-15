Ngày 15-9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng xem xét có ý kiến, đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào Dự án Mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành.

Hiện nút giao 319 mới có nhánh phía Nhơn Trạch, vận hành từ năm 2021; nhánh phía Long Thành chưa được xây dựng để kết nối cao tốc

Hiện nút giao 319 mới có nhánh phía Nhơn Trạch được đầu tư theo hình thức BOT, vận hành từ năm 2021 với kinh phí gần 1.000 tỉ đồng; nhánh phía Long Thành chưa được xây dựng. Trong khi đó, Dự án Mở rộng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành đang triển khai nhưng không có hạng mục hoàn chỉnh nút giao này.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong điều kiện vốn ngân sách gặp khó khăn, việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào dự án BOT không khả thi về phương án tài chính. UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị VEC xem xét bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào Dự án Mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành nhằm tạo điều kiện kết nối giao thông.

Việc xây dựng hệ thống giao thông kết nối liên vùng với các Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành (410 ha), Khu công nghiệp Nhơn Trạch, cảng Phước An, cảng Cái Mép - Thị Vải, việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TPHCM - Long Thành là rất cần thiết.

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận, bổ sung đầu tư hoàn chỉnh nút giao dự án đường 319 với cao tốc TPHCM - Long Thành nhằm tạo điều kiện kết nối giao thông khu vực huyện Long Thành, đặc biệt là Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành.

Về quy hoạch, nút giao đường 319 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được cập nhật vào quy hoạch phân khu 3-1 thuộc Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch và Quy hoạch chung thị trấn Long Thành.



