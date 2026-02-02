Đề xuất xây tổ hợp giáo dục tư từ lớp 1 đến đại học tại Điện Biên

Ngày 2-2, tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên, Tập đoàn FPT đã đề xuất đầu tư Tổ hợp giáo dục tại tỉnh Điện Biên, đồng thời đồng hành cùng tỉnh triển khai chiến lược chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển kinh tế xanh, thông minh và bền vững.

Tập đoàn FPT và UBND tỉnh Điện Biên có buổi làm việc ngày 2-2

Theo tập đoàn TPT, Tổ hợp bao gồm giảng đường, ký túc xá, nhà đa năng - dịch vụ, sân thể thao và hạ tầng phụ trợ… có khả năng tiếp nhận hơn 6.000 học sinh, sinh viên, đào tạo đầy đủ các bậc từ tiểu học, trung học, cao đẳng nghề đến đại học.

FPT kỳ vọng tổ hợp giáo dục này sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên Điện Biên tiếp cận môi trường đào tạo hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xem là giải pháp mang tính đột phá để Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Thời gian qua, Lãnh đạo Điện Biên đã tích cực phối hợp với Tập đoàn FPT trong nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án Tổ hợp Giáo dục FPT theo mô hình đào tạo đa cấp, đa ngành. Đến nay, hai bên đã thống nhất địa điểm đầu tư và đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai dự án đúng tiến độ. Dự án Tổ hợp Giáo dục được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy giáo dục số và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh.

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Dự kiến đây là sẽ tổ hợp giáo dục ngoài công lập đầu tiên tại Điện Biên "phủ sóng" đào tạo từ tiểu học đến đại học. Hiện tại Điện Biên mới có một cơ sở giáo dục đại học là Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên, thành lập cuối năm 2025, trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên, chủ yếu đào tạo nhân lực lĩnh vực y tế và giáo dục.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa ,Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho biết sẽ FPT tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyên môn sâu, ưu tiên bốn lĩnh vực công nghệ mới gồm bán dẫn, an ninh mạng, máy bay không người lái và một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác.

Ông Nguyễn Văn Khoa ,Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho biết sẽ FPT tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao

Bên cạnh đó, FPT cam kết đồng hành cùng tỉnh trong xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút các nhà khoa học, hình thành các nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ, hướng tới tham gia danh mục công nghệ chiến lược quốc gia và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song song với đầu tư giáo dục, FPT đề xuất đồng hành cùng tỉnh Điện Biên xây dựng và triển khai chiến lược và lộ trình chuyển đổi số tầm nhìn đến năm 2030, dựa trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, giúp Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững.

Phát biểu kết luận, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Điện Biên đặt mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó Khoa học Công nghệ và chuyển đổi số được xác định là động lực, đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt, tạo sức lan tỏa. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xây dựng một kế hoạch tổng thể, có chiều sâu, mang tính xuyên suốt trong triển khai hợp tác.