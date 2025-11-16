Chủ tịch tỉnh Lai Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Chiều 16-11, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo Quyết định số 2523 ngày 14-11-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (bên trái), được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Lê Văn Lương đã được Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng ông Lê Văn Lương sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và phẩm chất của người đứng đầu, cùng tập thể Tỉnh ủy Điện Biên hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Trung ương giao phó.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tập thể lãnh đạo tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để ông Lê Văn Lương nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, sở trường, góp phần đưa tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Lê Văn Lương bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương và sự ủng hộ của Ban Chấp hành đảng bộ hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu. Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đưa Điện Biên phát triển ngày càng vững mạnh.

Ông Lê Văn Lương (SN 1968), quê quán tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm, Cử nhân kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế và Cử nhân chính trị. Ngày vào Đảng 18-3-1994.

Ông Lê Văn Lương đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Chủ tịch UBND xã Than Uyên, Chủ tịch UBND xã Tân Uyên; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Năm 2023, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.