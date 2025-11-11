HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đề xuất xe ô tô ở Hà Nội và TP HCM áp dụng quy chuẩn khí thải cao hơn, sớm hơn

Thùy Linh

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng quy chuẩn khí thải với xe ô tô trước ở Hà Nội, TP HCM.

Chiều 11-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ (Lộ trình).

Đề xuất quy chuẩn khí thải ô tô cao hơn tại Hà Nội và TP HCM - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ. Ảnh: VGP

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng Lộ trình nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí do khí thải phương tiện, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường sống. Ưu tiên áp dụng trước tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí nghiêm trọng như Hà Nội và TP HCM.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất: Xe ô tô sản xuất trước năm 1999, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải Mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1) kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành. Xe ô tô sản xuất trong giai đoạn 1999-2016, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng Mức 2 (tương đương tiêu chuẩn Euro 2) kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Xe ô tô sản xuất trong giai đoạn 2017-2021, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng Mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày 1-1-2026; riêng Hà Nội và TP HCM thì áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1-1-2027.

Xe ô tô sản xuất từ năm 2022 khi tham gia giao thông sẽ áp dụng Mức 4 từ ngày 1-1-2026; áp dụng Mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 1-1-2032; riêng Hà Nội và TP HCM thì áp dụng Mức 5 từ ngày 1-1-2028.

Từ ngày 1-1-2029, tất cả các xe ô tô tham gia giao thông ở Hà Nội, TP HCM phải đáp ứng từ Mức 2 trở lên.

Đáng chú ý, những kiểu loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp theo giấy chứng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được cấp trước thời điểm 1-1-2022 cho đến thời điểm hết hiệu lực sẽ được áp dụng mức khí thải như xe ô tô sản xuất trong giai đoạn 2017-2021 (Mức 3).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết Bộ cơ bản thống nhất với dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể, từ Mức 1 đến Mức 3 và Mức 4 như dự thảo, tỉ lệ phương tiện không đáp ứng chỉ chiếm khoảng 3-9%, nên tác động xã hội là không lớn.

Tuy nhiên, việc áp dụng Mức 4 đối với nhóm xe sản xuất trong giai đoạn 2017–2021 tại Hà Nội và TP HCM là vấn đề đáng lưu ý, bởi gần 16% trong số này không đạt chuẩn, chủ yếu là xe tải và xe đầu kéo phục vụ vận tải hàng hóa.

Nếu siết quy chuẩn khí thải đồng loạt trên toàn địa bàn, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chi phí vận tải và logistics, đặc biệt tại TP HCM, nơi có hệ thống cảng và trung tâm luân chuyển hàng hóa lớn.

Đối với thời điểm áp dụng quy chuẩn khí thải Mức 5, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho rằng trước mắt chưa áp dụng trên phạm vi toàn quốc, do các xe sản xuất từ năm 2022 còn đang được miễn kiểm định lần đầu, số lượng xe đã kiểm định chưa nhiều, chưa đủ cơ sở đánh giá tác động thị trường; nếu áp dụng sớm, có thể khiến khoảng 15% phương tiện không đáp ứng, gây xáo trộn lớn.

Áp dụng lộ trình quy chuẩn khí thải xe ô tô, cần có phương án hỗ trợ

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, lộ trình áp dụng các quy chuẩn khí thải xe ô tô tham gia giao thông cần được xem xét một cách thống nhất, đồng bộ giữa ô tô sản xuất mới, nhập khẩu mới và xe đang lưu hành.

Những nội dung có tác động đến quyền tài sản, quyền đi lại của cá nhân, tổ chức như khoanh vùng hạn chế phương tiện, cấm hoặc cho phép lưu hành…, Phó Thủ tướng yêu cầu phải rà soát rất kỹ trên cơ sở luật hiện hành, bảo đảm quy định đúng thẩm quyền và đúng cấp văn bản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá toàn diện tác động của chính sách việc hạn chế hay cấm phương tiện, xác định rõ số lượng tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, từ đó, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp để không gây xáo trộn, thiệt thòi cho người dân và doanh nghiệp.

Các biện pháp này có thể bao gồm hỗ trợ cải tiến, nâng cấp thiết bị trên phương tiện, chính sách đổi xe cũ sang xe mới, điều chỉnh phí, giá dịch vụ vận tải công cộng, cung ứng các loại nhiên liệu mới…

Kiểm định khí thải xe máy ở Hà Nội, TP HCM từ ngày 1-7-2027

Kiểm định khí thải xe máy ở Hà Nội, TP HCM từ ngày 1-7-2027

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy ở Hà Nội và TP HCM từ 1-7-2027.

Xác minh nguồn gốc khí thải xả vào khu dân cư tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Cơ quan chức năng tại Đà Nẵng nhanh chóng truy được nguồn gốc khí thải xả vào khu dân cư sau phản ánh của người dân.

TP HCM kiến nghị chia sẻ dữ liệu, chuẩn bị kiểm định khí thải xe máy

(NLĐO) - Dữ liệu chia sẻ từ Cục Đăng kiểm Việt Nam giúp TP HCM phát hiện kịp thời các bất thường, đánh giá hoạt động đăng kiểm tại các cơ sở kiểm định.

Xe ô tô TP HCM kiểm định khí thải Hà Nội quy chuẩn khí thải cấm xe xăng
