Văn hóa - Văn nghệ

Đêm chung kết 3 "Chuông vàng vọng cổ 2025": Ai sẽ vào đêm chung kết xếp hạng?

Thanh Hiệp (ảnh HTV)

(NLĐO) – Đêm Chung kết 3 "Chuông vàng vọng cổ" là nơi hội tụ tài năng và cảm xúc của nghệ sĩ, khán giả yêu mến cải lương. Hứa hẹn nhiều bất ngờ phía trước

Hồi hộp với đêm chung kết 3 "Chuông vàng vọng cổ 2025" – Ai sẽ bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng? - Ảnh 1.

Thí sinh Vương Quan Trí và NS Kim Luận trong trích đoạn "Lá sầu riêng"

Tối nay (21-9), trên sóng HTV9, khán giả yêu mến cải lương sẽ được chứng kiến Vòng chung kết 3 Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 – năm 2025, một cột mốc đặc biệt khi cuộc thi bước vào hành trình hai thập kỷ đồng hành cùng nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương Nam Bộ.

Trong đêm thi này, 5 thí sinh xuất sắc sẽ cùng nhau tranh tài qua những trích đoạn cải lương kinh điển, không chỉ để thể hiện giọng ca ngọt ngào, mà còn khẳng định bản lĩnh diễn xuất, khả năng nhập vai – yếu tố quan trọng để trở thành một nghệ sĩ cải lương trọn vẹn.

Hồi hộp với đêm chung kết 3 "Chuông vàng vọng cổ 2025" – Ai sẽ bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng? - Ảnh 2.

Thí sinh Thùy Dương đội NSND Hồ Ngọc Trinh sẽ dự thi trích đoạn “Tấm lòng của biển”

Chuông vàng vọng cổ với những trích đoạn đậm dấu ấn nghệ thuật

Khán giả mong chờ được xem 5 thí sinh hóa thân vào các vai diễn trong các trích đoạn cải lương nổi tiếng như: Vương Quan Trí (đội NSƯT Ngọc Đợi) sẽ thể hiện trích đoạn "Lá sầu riêng" (tác giả kịch bản Kim Cương, chuyển thể cải lương: Thế Châu – Lam Tuyền).

Với sự hỗ trợ diễn xuất của nghệ sĩ Kim Luận và Lê Hồng Trang, Quan Trí bộc bạch: "Đây là một vai diễn kinh điển, mang nhiều thử thách nội tâm. Tôi hy vọng khán giả cảm nhận được sự day dứt, tình yêu và cả nỗi đau mà nhân vật phải đối diện".

Hồi hộp với đêm chung kết 3 "Chuông vàng vọng cổ 2025" – Ai sẽ bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng? - Ảnh 3.

Thí sinh Nguyễn Phú Yên đội NSƯT Võ Minh Lâm dự thi với trích đoạn “Bông hồng cài áo”

Thí sinh Hà Như (đội NSƯT Ngọc Đợi) dự thi với "Con gái chị Hằng" (tác giả Hà Triều – Hoa Phượng). Đồng hành cùng cô trên sân khấu là NSƯT Thu Vân, nghệ sĩ Thy Nhung và Phạm Vũ Thành. Hà Như chia sẻ: "Tôi đến với vai diễn này và cảm nhận sự gần gũi, nhưng rất gai góc. Đây là cơ hội để tôi thử thách mình trong việc khắc họa những mảng tính cách đa chiều của người con trước sự hy sinh quá lớn của mẹ mình".

Thí sinh Mỹ Duyên (đội NSƯT Võ Minh Lâm) mang đến "Nửa đời hương phấn" – một bi kịch nhuốm màu nhân văn của soạn giả Hà Triều – Hoa Phượng.

Hồi hộp với đêm chung kết 3 "Chuông vàng vọng cổ 2025" – Ai sẽ bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng? - Ảnh 4.

Thí sinh Mỹ Duyên đội NSƯT Võ Minh Lâm dự thi với trích đoạn: "Nửa đời hương phấn"

Nghệ sĩ Thanh Hồng và Thúy Loan sẽ hỗ trợ diễn xuất. Thí sinh Mỹ Duyên tâm sự: "Tôi muốn gửi gắm tình cảm đến những thân phận phụ nữ trong xã hội xưa, nhiều khát khao nhưng cũng lắm đắng cay".

Thí sinh Nguyễn Phú Yên (đội NSƯT Võ Minh Lâm) chọn trích đoạn "Bông hồng cài áo" (tác giả Hoàng Khâm), được xem là một tác phẩm nhiều cảm xúc về tình mẫu tử. Với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Mỹ Tiên, thí sinh Nguyễn Phú Yên cho biết: "Tôi hát bằng tất cả sự tri ân dành cho mẹ. Đây là vai diễn chạm đến trái tim tôi ngay từ khi tập luyện".

Thí sinh Thùy Dương (đội NSND Hồ Ngọc Trinh) tham gia với "Tấm lòng của biển" (tác giả Hà Triều – Hoa Phượng – Nhị Kiều). NSƯT Lam Tuyền, nghệ sĩ Điền Trung và Lê Hoàng Nghi sẽ đồng hành.

Thuỳ Dương bày tỏ: "Tôi muốn đem đến khán giả một hình tượng phụ nữ Nam Bộ bao dung, mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Đây là vai diễn tôi dành nhiều tâm huyết".

Hồi hộp với đêm chung kết 3 "Chuông vàng vọng cổ 2025" – Ai sẽ bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng? - Ảnh 5.

Thí sinh Hà Như đội NSƯT Ngọc Đợi dự thi với trích đoạn dự thi: “Con gái chị Hằng”

Chuông vàng vọng cổ - Đêm thi của tài năng và khát vọng

Điểm đặc biệt của Chung kết 3 là sự tranh tài đầy kịch tính khi tình huống đưa đẩy nhân vật chạm đến bi kịch cuộc đời, việc các thí sinh đều được trao cơ hội thử sức với những tác phẩm đã cho thấy BTC mong muốn đó sẽ là một phần ký ức nghệ thuật của nhiều thế hệ khán giả, để qua mỗi câu vọng cổ được cất lên, khán giả nhớ về sàn diễn đã từng nâng niu sáng tạo của nhiều nghệ sĩ tài danh được yêu mến khi họ thể hiện các vai diễn này.

Điều thử thách là BTC buộc họ phải vừa giữ được tinh thần của nguyên tác, vừa thổi vào đó hơi thở mới, phù hợp với cảm quan của khán giả hôm nay.

Đồng hành cùng thí sinh là các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, từ NSƯT đến nghệ sĩ trẻ, góp phần làm nổi bật tính chuyên nghiệp và tính truyền nghề của cuộc thi.

Chuông vàng vọng cổ - Hai mươi năm – một hành trình

Trải qua 20 mùa giải, "Chuông vàng vọng cổ" là nơi phát hiện nhiều giọng ca sáng giá cho sân khấu cải lương và là "ngôi trường nghệ thuật" bồi dưỡng lớp nghệ sĩ kế thừa. Rất nhiều gương mặt thành danh từ cuộc thi nay đã trở thành lực lượng nòng cốt của sân khấu cải lương TP HCM và cả nước.

Đồng hành cùng Top 5 là những nghệ sĩ cải lương tài năng sẽ hỗ trợ, tiếp sức và truyền lửa để mỗi tiết mục vừa thăng hoa vừa chạm đến trái tim khán giả. Liệu thí sinh nào sẽ bứt phá? Ai sẽ khiến cả khán phòng vỡ òa trong xúc động? Và ai sẽ giành tấm vé bước vào đêm chung kết xếp hạng – chạm tay đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi? 

Hãy cùng chờ đón và cổ vũ cho các thí sinh trong Đêm Chung kết 3 – Chuông Vàng Vọng Cổ 2025, được truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ ngày 21-9 trên HTV9, và Livestream từ 20 giờ 30 phút trên Fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ, Youtube HTV Giải Trí, TikTok HTV Official và ứng dụng HTVm.

"Đêm Chung kết 3 hứa hẹn sẽ mang đến khán giả một bữa tiệc cảm xúc cải lương, nơi nghệ thuật truyền thống được tiếp sức mạnh để bước cùng thời đại' – NSND Trọng Phúc nói.


    Thông báo