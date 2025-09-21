HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Sân khấu Thiên Đăng kỷ niệm 2 năm thành lập: "Hạc Vỹ Lan" và khởi động vở mới "Chung nhà"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Đánh dấu sự kiện quan trọng của 2 năm hoạt động, sân khấu Thiên Đăng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu kịch


Sân khấu Thiên Đăng kỷ niệm 2 năm thành lập: "Hạc Vỹ Lan" và khởi động vở mới "Chung nhà" - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ của sân khấu Thiên Đăng sẽ có mặt trong vở "Chung nhà"

Tối 20-9, tại sân khấu Thiên Đăng, khán giả đã diễn xuất thứ hai vở kịch "Hạc Vỹ Lan" (tác giả Thanh Hương, đạo diễn Hoàng Thái Quốc) và công chúng đã quan tâm đến dấu mốc quan trọng: kỷ niệm 2 năm thành lập của sân khấu này bằng việc khởi động một dự án mới.

Sự kiện không chỉ là một buổi trình diễn nghệ thuật, mà còn là dịp nhìn lại hành trình 2 năm đầy nỗ lực, bền bỉ và nhiều dấu ấn của một sân khấu xã hội hóa trẻ trung, sáng tạo nhưng cũng đầy thách thức.

Sân khấu Thiên Đăng kỷ niệm 2 năm thành lập: "Hạc Vỹ Lan" và khởi động vở mới "Chung nhà" - Ảnh 2.

Vở kịch văn học "Chung nhà" đang tạo sự tò mò của công chúng

Thiên Đăng với "Hạc Vỹ Lan" – dấu ấn nghệ thuật và sự khẳng định

Sau suất diễn ra mắt, vở "Hạc Vỹ Lan" đã nhận được sự phản hồi tích cực của công chúng khi diễn suất thứ hai. Điều này cho thấy khán giả đã thích thú khi đến xem và cổ vũ vở diễn, đồng thời hòa vào không khí đặc biệt của sự kiện kỷ niệm 2 năm Thiên Đăng hoạt động. Là một sân khấu qui tụ lực lượng nghệ sĩ giỏi nghề, có tên tuổi và độ bền sáng tạo để các vở diễn ra đời trong hai năm qua luôn nhận được tình cảm của số đông công chúng.

Với bạn đọc báo Người Lao Động, hai năm qua, các vở diễn và một số nghệ sĩ của sân khấu Thiên Đăng đã được bạn đọc đề cử giải Mai Vàng.

Sân khấu Thiên Đăng kỷ niệm 2 năm thành lập: "Hạc Vỹ Lan" và khởi động vở mới "Chung nhà" - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ trong ngày họp mặt công bố khởi tâp kịch bản "Chung nhà"

Vở "Hạc Vỹ Lan" dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Hoàng Thái Quốc, khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật, kết hợp lối kể chuyện giàu tính kịch, tạo nên sự lắng đọng và dư âm sau mỗi màn diễn. 

Suất diễn thứ hai khẳng định sức sống của tác phẩm, đồng thời cho thấy quyết tâm của Sân khấu Thiên Đăng trong việc tạo cơ hội cho các đạo diễn, tác giả trẻ cùng xây dựng "đường dài" cho các tác phẩm nghệ thuật có sức sống bền bỉ và được công chúng yêu thích vì sự chăm chút về mặt nghệ thuật.

Sân khấu Thiên Đăng kỷ niệm 2 năm thành lập: "Hạc Vỹ Lan" và khởi động vở mới "Chung nhà" - Ảnh 4.

Nhà văn, nhà biên kịch, thạc sĩ Nguyễn Thu Phương và các nghệ sĩ tham gia vở kịch "Chung nhà"

Thiên Đăng và "Chung nhà" mở ra hành trình mới

Không dừng lại ở niềm vui kỷ niệm, sân khấu Thiên Đăng kỷ niệm 2 năm thành lập với việc công bố dự án mới: Vở "Chung nhà" của tác giả Nguyễn Thu Phương, cảm tác từ tác phẩm văn học của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, do đạo diễn Tuấn Khôi dàn dựng. 

Đây được xem là bước đi tiếp nối, thể hiện sự lao động nghệ thuật liên tục và tinh thần "không để khán giả chờ đợi lâu" mà Thiên Đăng theo đuổi.

Sân khấu Thiên Đăng kỷ niệm 2 năm thành lập: "Hạc Vỹ Lan" và khởi động vở mới "Chung nhà" - Ảnh 5.

Các nghệ sĩ trong vở kịch "Hạc Vỹ Lan" - Sân khấu Thiên Đăng

NSƯT Thành Lộc viết trên trang cá nhân: "Chung nhà là vậy mà!" – ông với vai trò là chỉ đạo nghệ thuật của sân khấu Thiên Đăng đã có những chia sẻ rất thật về hành trình của mình và đồng nghiệp: "Dạ… bạn bè đồng nghiệp yêu thương thấy vậy mới vô hỏi thăm và chúc mừng vì Thiên Đăng có cường độ làm việc hơi… căng, hỏi làm việc cật lực như vậy rồi có… chóng mặt không? Dạ thưa là cũng có, nhưng mới tạo dựng thì phải cật lực mới được chứ đâu có dám xao lãng và dễ ngươi… 

Làm cho người xem mà cũng là làm cho chính người diễn là mình, có vở mới, có vai mới để diễn cho đã là vui sướng lắm rồi… Trời thương, Tổ thương, khán giả thương, đồng nghiệp thương nhau là vượt qua hết hồn hệt. Chung nhà vậy mà!".

Sân khấu Thiên Đăng kỷ niệm 2 năm thành lập: "Hạc Vỹ Lan" và khởi động vở mới "Chung nhà" - Ảnh 6.

NSƯT Thành Lộc trong vở "Hạc Vỹ Lan"

Lời tâm sự giản dị mà thấm đẫm tâm huyết ấy không chỉ là chia sẻ cá nhân của một nghệ sĩ lớn, mà còn phản chiếu tinh thần của cả tập thể Sân khấu Thiên Đăng: cống hiến, say mê, làm nghề bằng tình yêu nghệ thuật và sự đồng hành cùng khán giả.

Thiên Đăng với dấu mốc 2 năm, hành trình tiếp diễn

Hai năm không phải là chặng đường dài nhưng với một sân khấu xã hội hóa, đó là một quãng đường đầy thử thách. Sân khấu Thiên Đăng đã chứng minh sự tồn tại của mình bằng các sản phẩm nghệ thuật tử tế, bằng niềm tin và tình yêu của nghệ sĩ dành cho khán giả.

Vở "Hạc Vỹ Lan" đang đi vào lòng công chúng khi các nghệ sĩ tạo dư âm thật đẹp về câu chuyện trinh thám của Sài Gòn xưa. Vở "Chung nhà" vừa khởi động, cho thấy Sân khấu Thiên Đăng chạm mốc 2 năm bằng hành trình dài hơi, đang được công chúng chờ đợi với tác phẩm mới mang chất văn học sâu đậm.

Trên trang cá nhân, nhà văn, nhà biên kịch, thạc sĩ Nguyễn Thu Phương đã viết: "Con xin cảm ơn Tổ nghiệp luôn mang tới cho con cơ duyên được làm việc với những anh chị em đồng nghiệp, những đạo diễn, diễn viên, họa sĩ tk, nhạc sĩ, tất cả thành phần trong ê-kip… mà con hết sức trân trọng, ngưỡng mộ, quý mến. 

Cầu mong Tổ nghiệp phù hộ cho mọi việc thuận lợi, vở diễn hoàn thành tốt đẹp, được quý khán giả yêu thích để… bán vé rất chạy. Cảm ơn đời, cảm ơn người và cảm ơn nghề".

"Tôi cho rằng mỗi vở mới sân khấu Thiên Đăng đều trình làng hình thức sáng tạo mới mẻ, cuốn hút khán giả. Đó là nỗ lực đáng quý sau 2 năm hoạt động" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.


Vì sao diễn viên Trương Hạ được yêu mến tại Sân khấu Thiên Đăng?

Vì sao diễn viên Trương Hạ được yêu mến tại Sân khấu Thiên Đăng?

(NLĐO) – Ngày 9-5, vở "Nơi kết thúc bắt đầu" sẽ phúc khảo, khán giả nôn nóng chờ xem sự hóa thân của Trương Hạ

Bế mạc Liên hoan Sân khấu TP HCM lần 1 - 2024: Sân khấu Thiên Đăng thắng lớn

(NLĐO) - NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, Lê Khánh và vở "Giáng Hương" của Sân khấu Thiên Đăng đã đoạt HCV.

