Đêm Giáng sinh, một người dân ở TPHCM trúng vé số Vietlott 21,5 tỉ đồng

Ngày 25-12, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 24-12 (đêm Lễ Giáng sinh) đã ghi nhận một tờ vé số loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá hơn 21,5 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả trúng giải Jackpot là 45-31-43-15-35-19. Vé này được phát hành tại một điểm bán hàng của Vietlott tại TPHCM.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 21,5 tỉ đồng nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải.



Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot này phải nộp hơn 2,15 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách của TPHCM.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ nhân của giải độc đắc Jackpot sẽ nhận về khoản tiền gần 19,4 tỉ đồng.



Trước đó, Công ty Xổ sổ điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 23-12, một tờ vé số loại hình Power 6/55 trúng giải độc đắc 2 trị giá hơn 4,1 tỉ đồng.

Còn tại kỳ quay số ngày 16-12, hội đồng quay thưởng của Vietlott cũng tìm ra 1 vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2, trị giá 3,8 tỉ đồng.