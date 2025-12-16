Xổ số Vietlott lại có vé trúng giải Jackpot 2





Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra cuối ngày 16-12, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 3,8 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 07-37-38-55-36-52 và một cặp số trùng với số đặc biệt 46.

Giới kinh doanh xổ số cho biết sau khi giá trị giải Jackpot 1 chạm mức 100 tỉ đồng và chưa có vé trúng, sức mua đã tăng mạnh. Số lượng vé số Power 6/55 phát hành rất lớn. Thế nên, xác suất trúng giải Jackpot là rất cao và đã có vé trúng giải Jackpot 2.

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng ngày 11-12, thị trường ghi nhận xổ số Vietlott có một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị gần 4,6 tỉ đồng.