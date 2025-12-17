HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học
Khoa học

Đêm nay, người Việt Nam bắt đầu ngắm được mưa sao băng kép

Anh Thư

(NLĐO) - Từ phía chòm sao Tiểu Hùng Tinh, một trận mưa sao băng mới sẽ hợp sức cùng siêu mưa sao băng Geminids từ ngày 17-12.

Theo trang Time and Date, người Việt Nam có thể chiêm ngưỡng một trận mưa sao băng thứ hai của tháng 12 là Ursids từ ngày 17 đến ngày 26-12, với giai đoạn cực đại rơi vào đêm 22, rạng sáng 23-12.

Ursids tỏa sáng trên bầu trời mỗi khi Trái Đất đi qua chiếc đuôi đầy đá bụi của sao chổi 8P/Tuttle vào tháng 12 hàng năm.

Đêm nay, người Việt Nam bắt đầu ngắm được mưa sao băng kép - Ảnh 1.

Mưa sao băng Ursids sẽ như tuôn ra từ chòm sao Tiểu Hùng (Ursa Minor), nằm gần chòm sao Thiên Long (Draco) và Đại Hùng (Ursa Major) - Ảnh: NOIRLab

Tuy nhiên nếu quan sát từ mặt đất, bạn sẽ thấy các ngôi sao băng Ursids trông như tuôn ra từ chòm sao Tiểu Hùng Tinh, tức "gấu nhỏ". Vì vậy, trận mưa sao băng này được đặt theo tên Latin của chòm sao là Ursa Minor.

Ước tính vào thời điểm cực đại, Ursids có thể đem đến khoảng 10 ngôi sao băng mỗi giờ.

Với số lượng đó, Ursids chỉ là một trận mưa sao băng nhỏ. Tuy nhiên, nó có một người bạn đồng hành: Siêu mưa sao băng Geminids, từng đạt đến số lượng 150 ngôi sao băng mỗi giờ trong giai đoạn cực đại.

Đêm nay, người Việt Nam bắt đầu ngắm được mưa sao băng kép - Ảnh 2.

Một trận mưa sao băng - Ảnh: NASA

Đêm đỉnh điểm của Geminids đã qua được vài ngày nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục rơi cho đến hết ngày 20-12.

Do vậy, cùng với nhau, Geminids và Ursids sẽ tạo nên một bầu trời đẹp mắt.

Để có thể quan sát mưa sao băng được rõ ràng, bạn nên tìm kiếm một nơi thoáng đãng, ít bị ô nhiễm bởi ánh sáng và để mắt làm quen với bầu trời 15-20 phút.

Trong khi các ngôi sao băng Ursids xuất phát từ chòm sao Tiểu Hùng nằm cao phía trên bầu trời phía Bắc, chòm sao Song Tử nơi sao băng Geminids xuất phát sẽ nằm ở khu vực thấp, gần đường chân trời hơn.

Phát hiện mới về một hành tinh "có thể sống được"

Phát hiện mới về một hành tinh "có thể sống được"

(NLĐO) - Những đợt bùng phát từ một ngôi sao cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng có thể tiết lộ về khả năng sinh sống trên các hành tinh quanh nó.

Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người

(NLĐO) - Một loài tổ tiên chưa từng được biết đến của loài người đã được xác định từ hóa thạch bàn chân kỳ lạ ở Ethiopia.

Tìm ra sự thật về tín hiệu lạ NASA bắt được 26 năm trước

(NLĐO) - Tín hiệu tia X bí ẩn XID 925 là "tiếng thét" từ một sự kiện khốc liệt xảy ra tận 3 tỉ năm trước, theo một nhóm nghiên cứu quốc tế.

mưa sao băng Tiểu Hùng Ursids Geminids Ursa Minor
