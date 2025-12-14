HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Hôm nay, Việt Nam đón đêm mưa sao băng lớn nhất năm

(NLĐO) - Có thể có đến 150 ngôi sao băng xuất hiện mỗi giờ vào đêm cực đại của mưa sao băng Geminids.

Theo trang Time and Date, người quan sát từ Việt Nam sẽ đón giai đoạn cực đại của mưa sao băng Geminids vào đêm 14, rạng sáng ngày 15-12 với 150 ngôi sao băng xuất hiện mỗi giờ từ phía chòm sao Song Tử (Gemini).

Geminids là trận mưa sao băng lớn nhất năm 2025 và thường là lớn nhất trong các năm, trừ những năm xuất hiện bão sao băng từ các trận mưa sao băng thất thường như Draconids hay Leonids.

Hôm nay, Việt Nam đón đêm mưa sao băng lớn nhất năm - Ảnh 1.

Mưa sao băng Geminids rực rỡ trên bầu trời vùng đất ngập nước Dashanbao ở tỉnh Vân Nam - Trung Quốc - Ảnh: NASA

Thông thường Geminids sẽ đem đến 100-150 ngôi sao băng mỗi giờ, vì vậy năm 2025 là một trong những năm Geminids "nặng hạt" nhất.

Tuy tuôn ra từ phía chòm sao Song Tử, nhưng các ngôi sao băng Geminids thực ra đến từ một tiểu hành tinh cổ xưa hơn cả Trái Đất, mang tên 3200 Phaethon, quay quanh Mặt Trời với quỹ đạo 1,4 năm.

Hôm nay, Việt Nam đón đêm mưa sao băng lớn nhất năm - Ảnh 2.

Chòm sao Song Tử hình hai anh em song sinh nằm phía trên cánh tay giơ lên của chòm sao Lạp Hộ hình người thợ săn - Ảnh: NASA

Không giống các tiểu hành tinh khác, 3200 Phaethon sở hữu một chiếc đuôi đá bụi dài như sao chổi. Trái Đất đi qua chiếc đuôi này vào tháng 12 hàng năm, khiến các mảnh vỡ lao vào bầu khí quyển và bốc cháy, tạo thành sao băng.

Theo NASA, 3200 Phaethon có thể đã gặp một vụ va chạm rất khốc liệt trong quá khứ, dẫn đến một vùng mảnh vỡ lơ lửng theo sau nó như chiếc đuôi.

Đêm cực đại của Geminids là một thời điểm khá thuận lợi để quan sát mưa sao băng từ Bán cầu Bắc, bởi cuối năm không khí sẽ lạnh hơn, dẫn đến bầu trời trong hơn.

Để có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng rõ ràng nhất, bạn nên tìm một nơi có không gian thoáng đãng, bầu trời đêm ít bị nhiễu bởi ánh sáng đô thị và để mắt làm quen với bóng tối khoảng 15-20 phút.

Để ngắm các ngôi sao băng Geminids từ nơi xuất phát, bạn hãy tìm kiếm chòm sao Song Tử có hình dáng 2 anh em sinh đôi trên bầu trời.

Tin liên quan

170 điểm chứa xương "nàng tiên cá" lộ ra giữa sa mạc Trung Đông

170 điểm chứa xương "nàng tiên cá" lộ ra giữa sa mạc Trung Đông

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa xác định được một loài chưa từng biết giữa "nghĩa trang nàng tiên cá" Al Maszhabiya.

Phát hiện thứ giống kẹo cao su ở thế giới ngoài Trái Đất

(NLĐO) - "Kẹo cao su vũ trụ" mà tàu NASA mang về có liên quan đến nguồn gốc sự sống Trái Đất.

Tàu NASA đứt liên lạc sau khi “bị giấu” bởi hành tinh khác

(NLĐO) - Các hệ thống của tàu vũ trụ MAVEN vẫn hoạt động bình thường cho đến khi nó bay vòng ra phía sau hành tinh đỏ.

