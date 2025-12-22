HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng "gấu nhỏ"

Anh Thư

(NLĐO) - Ursids là trận mưa sao băng cuối cùng đạt cực đại trong năm 2025.

Theo trang Time and Date, dự kiến mưa sao băng Ursids sẽ giải phóng khoảng 10 ngôi sao băng mỗi giờ vào giai đoạn cực đại, xảy ra vào đêm 22, rạng sáng 23-12 đối với người quan sát từ Việt Nam.

Mưa sao băng Ursids hoạt động hàng năm từ ngày 17 đến ngày 24-12, nên đôi khi những ngôi sao băng của nó được gọi là "cầu lửa Giáng sinh".

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng "gấu nhỏ" - Ảnh 1.

Một trận mưa sao băng rơi trên bầu trời Rừng quốc gia Inyo ở bang California - Mỹ - Ảnh: NASA

Vật thể tạo ra mưa sao băng Ursids là sao chổi 8P/Tuttle. Cũng như các sao chổi khác, nó giải phóng một chiếc đuôi đá bụi thông qua những lần lướt đến gần Mặt Trời.

Hàng năm, Trái Đất đi qua chiếc đuôi này vào tháng 12, khiến các mảnh vỡ lao vào bầu khí quyển, bốc cháy và tạo thành sao băng.

Đây là một trận mưa sao băng nhỏ trong năm, với mức độ "nặng hạt" trong đêm cực đại chưa bằng 1/10 so với siêu mưa sao băng Geminids vừa kết thúc 2 ngày trước.

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng "gấu nhỏ" - Ảnh 2.

Mưa sao băng Ursids sẽ như phát ra từ chòm sao Tiểu Hùng (Ursa Minor)

Tuy có nguồn gốc từ 8P/Tuttle, Ursids lại được đặt tên theo chòm sao mà nó trông như bắt nguồn khi nhìn lên bầu trời, một cách đặt tên truyền thống đối với mưa sao băng.

Vì vậy, để tìm kiếm những ngôi sao băng trong đêm nay, bạn nên tìm kiếm chòm sao Tiểu Hùng, có tên Latin là Ursa Minor, tức "con gấu nhỏ". Ở Mỹ, nó còn có tên khác là "Little Dipper", tức "cái muỗng nhỏ".

Để có thể nhìn rõ sao băng hơn, bạn cần tìm một không gian thoáng đãng để quan sát bầu trời, để mắt làm quen với bóng tối khoảng 15-20 phút và cầu mong trời sẽ đẹp.

Nếu bỏ lỡ Ursids, bạn có thể chờ thêm vài ngày: Đến ngày 28-12, một trận mưa sao băng khác là Quadrantids sẽ bắt đầu xuất hiện. Trận mưa sao băng này thường được tính là mưa sao băng của năm sau, bởi đến đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4-1-2026 nó mới đạt cực đại.

