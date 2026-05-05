Khoa học

Vật thể 170.000 năm mới hiện ra một lần “tái xuất” ở bầu trời phương Nam

Anh Thư

(NLĐO) - Vật thể màu xanh sáng rực C/2025 R3 PanSTARRS đã "sống khỏe" sau khi vượt qua điểm cận nhật và lộ diện một lần nữa trên bầu trời Trái Đất.

Theo Guardian, trong vòng 2 tuần, những người yêu thích ngắm sao sẽ có cơ hội quan sát vật thể mang tên C/2025 R3 PanSTARRS hiện ra như một quả cầu màu xanh lục sáng rực giữa trời, kéo theo chiếc đuôi mờ ảo.

C/2025 R3 PanSTARRS là một sao chổi có quỹ đạo cực xa, được phát hiện lần đầu vào ngày 8-9-2025 bởi hệ thống Pan-STARRS, một cặp kính viễn vọng phản xạ đường kính 1,8 m đặt trên đỉnh núi lửa Haleakalā ở Hawaii - Mỹ.

Vật thể 170.000 năm mới hiện ra một lần “tái xuất” - Ảnh 1.

Vật thể băng giá C/2025 R3 PanSTARRS là một sao chổi xanh sáng rực - Ảnh: HỘI THIÊN VĂN WELLINGTON

Vật thể băng giá này có thể đến từ Đám mây Oort, cấu trúc được tạo nên bởi hằng hà sa số các vật thể băng giá ở ngoài rìa hệ Mặt Trời.

Ban đầu, các nhà khoa học ước tính nó có quỹ đạo ít nhất 1.000 năm quanh Mặt Trời, tức nhân loại chỉ có thể chiêm ngưỡng nó một lần mỗi 1.000 năm.

Nhưng theo nhà thiên văn học Josh Aoraki từ Đài thiên văn Te Whatu Stardome ở Auckland - New Zealand nói với Guardian, các tính toán mới được thực hiện khi sao chổi này đến gần cho thấy chu kỳ của nó lên đến 170.000 năm.

Trước khi biến mất ít nhất 170.000 năm, vật thể thú vị này đã cho phép người Trái Đất được chiêm ngưỡng nó 2 đợt.

Trước đó, nó đã hiện ra trên bầu trời phương Bắc vào cuối tháng 4, rồi tạm biến mất trong quá trình đi qua điểm cận nhật (điểm gần Mặt Trời nhất).

Giờ đây, sao chổi đã xuất hiện trở lại một lần nữa, nhưng lần này trên bầu trời phương Nam, giúp những người sống ở bán cầu Nam - như Úc, New Zealand, các nước Nam Mỹ, châu Phi... - có thể quan sát nó.

Sau khoảng 2 tuần, C/2025 R3 PanSTARRS sẽ đủ xa để người Trái Đất không nhìn thấy nó được nữa. Có thể nó sẽ quay lại sau 170.000 năm, nhưng cũng có thể nó sẽ biến mất mãi mãi do gặp phải một tác động làm thay đổi quỹ đạo trên hành trình dài.

Hành tinh có sự sống: "Dấu ấn" mới lộ diện

Hành tinh có sự sống: "Dấu ấn" mới lộ diện

(NLĐO) - Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra cách hoàn toàn mới để xác định các hành tinh có sự sống.

Thứ kỳ lạ đang trồi lên từ lòng đất, làm biến dạng một lục địa

(NLĐO) - Một "thế lực ngầm" đang âm thầm định hình lại lục địa châu Phi theo cách mà giới khoa học không lường trước được.

1.000 hang động xuất hiện bên dưới một thành phố

(NLĐO) - Những phát hiện gần đây củng cố danh tiếng của "thành phố hang động" Nottingham, nơi có mạng lưới hang động nhân tạo lớn nhất châu Âu.

Trái Đất vật thể sao chổi điểm cận nhật C/2025 R3 PanSTARRS
