HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Hành tinh có sự sống: "Dấu ấn" mới lộ diện

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra cách hoàn toàn mới để xác định các hành tinh có sự sống.

Thời gian gần đây, khoa học ngày một tin tưởng rằng Trái Đất có sự sống là nhờ được "gieo mầm" bởi các vật thể vũ trụ, tức các sao chổi hay tiểu hành tinh mang theo vật liệu tiền sinh học từ nơi khác tới.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal, các nhà khoa học lập luận rằng sự sống ở các hành tinh khác có thể cũng như vậy. Điều đó sẽ tạo nên một "dấu ấn sinh học phi lý thuyết", tức không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố giả định cụ thể nào mà khoa học vẫn hay dùng để tính toán xác suất "sống được" của một hành tinh.

Hành tinh có sự sống: "Dấu ấn" mới lộ diện - Ảnh 1.

Phương pháp mới hứa hẹn làm lộ diện thêm các thế giới sự sống tiềm năng trong vũ trụ - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi hai nhà nghiên cứu Harrison B. Smith từ Viện Khoa học Tokyo và  Lana Sinapayen từ Viện Sinh học cơ bản quốc gia (Nhật Bản) đề xuất rằng thay vì tìm kiếm từng dấu ấn của sự sống trên từng hành tinh riêng lẻ, chúng ta có thể tính đến các hiệu ứng kết hợp.

"Dấu ấn sinh học phi lý thuyết” mà họ đề cập không phụ thuộc vào kiến thức chi tiết về hóa học hay cấu trúc của sự sống. Nó dựa trên hai ý tưởng tổng quát: Sự sống có thể lan truyền giữa các hành tinh, sự sống có thể dần dần làm thay đổi môi trường hành tinh.

Họ đã mô hình hóa cách sự sống có thể di chuyển qua các hệ sao và thay đổi các đặc tính của hành tinh.

Kết quả cho thấy nếu sự sống lan rộng và ảnh hưởng đến môi trường, nó có thể tạo ra các mối liên hệ thống kê có thể đo lường được giữa vị trí của các hành tinh và hình dạng của chúng.

Điều quan trọng nhất là dạng "dấu ấn sinh học phi lý thuyết" này có thể xuất hiện ngay cả khi không tìm thấy dấu hiệu sinh học thông thường nào trên các hành tinh đó.

Ngoài việc phát hiện các dấu hiệu khả dĩ của sự sống, các nhà nghiên cứu cũng phát triển một phương pháp để xác định những hành tinh nào có khả năng chứa sự sống cao nhất: Một số đặc điểm có thể quan sát được và vị trí của các hành tinh trong không gian có thể chỉ ra các cụm hành tinh có khả năng sở hữu sự sống cao hơn.

Kiến thức này cung cấp nền tảng cho một loại phương pháp phát hiện sự sống mới, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh công nghệ hiện đại và trong tương lai gần chưa cho phép chúng ta nhìn thẳng vào bề mặt các hành tinh để xem có gì sống trên đó hay không.

Tin liên quan

Thứ kỳ lạ đang trồi lên từ lòng đất, làm biến dạng một lục địa

Thứ kỳ lạ đang trồi lên từ lòng đất, làm biến dạng một lục địa

(NLĐO) - Một "thế lực ngầm" đang âm thầm định hình lại lục địa châu Phi theo cách mà giới khoa học không lường trước được.

1.000 hang động xuất hiện bên dưới một thành phố

(NLĐO) - Những phát hiện gần đây củng cố danh tiếng của "thành phố hang động" Nottingham, nơi có mạng lưới hang động nhân tạo lớn nhất châu Âu.

Một phần tên lửa SpaceX đang trên đường va chạm Mặt Trăng

(NLĐO) - Mặt Trăng có thể mang thêm một "vết sẹo" mới vào mùa hè này, kèm theo một tin tốt và một tin xấu.

sự sống Hành tinh sự sống ngoài hành tinh sự sống ngoài trái đất hành tinh sống được
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo