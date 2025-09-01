HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80

Hoàng Triều

(NLĐO) - Từ tối 1-9, hàng trăm ngàn người dân từ khắp nơi đổ về Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố chung quanh để xem diễu binh, diễu hành A80.

Ngay từ sáng ngày 1-9, hàng chục ngàn người dân đã tới "giữ chỗ" tại các vị trí đẹp và sẵn sàng thức trắng đêm để có thể chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành trong sáng ngày Quốc khánh 2-9.

Hàng triệu người dân háo hức chờ đợi diễu binh A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 1.

Tình nguyện viên hỗ trợ các bác cựu chiến binh

Hàng triệu người dân háo hức chờ đợi diễu binh A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 2.

Nhiều tuyến phố chật kín người xem diễu binh, diễu hành

Các tuyến phố chính có nhiều khối diễu binh, diễu hành đi qua như Hùng Vương, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trang Thi, Trang Tiền, Kim Mã... (Hà Nội) chật kín người dân.

Hàng triệu người dân háo hức chờ đợi diễu binh A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 3.

Nhiều tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành đi qua đã chật kín từ sáng 1-9

Hàng triệu người dân háo hức chờ đợi diễu binh A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 4.

Càng về chiếu tối 1-9, lượng người dân đổ tới càng đông

Hàng triệu người dân háo hức chờ đợi diễu binh A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 5.

Trên các vỉa hè và một số lòng đường, người dân xếp hàng chật kín, không còn một chỗ trống

Hàng triệu người dân háo hức chờ đợi diễu binh A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 6.

Nhiều người hào hứng, vui tươi trắng đêm, quyết không rời vị trí đẹp đã giữ từ sáng hôm nay

Hàng triệu người dân háo hức chờ đợi diễu binh A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 8.

Tình nguyện viên phát nước và đồ ăn cho người dân

Hàng triệu người dân háo hức chờ đợi diễu binh A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 9.

Hàng triệu người dân háo hức chờ đợi diễu binh A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 10.

Một tình nguyện viên quạt cho các cựu chiến binh trong lúc chờ đợi sắp xếp vị trí ngồi xem.

Hàng triệu người dân háo hức chờ đợi diễu binh A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 11.

Một người dân tranh thủ ngả lưng trong khi chờ đợi

diễu binh diễu hành Quảng trường Ba Đình cựu chiến binh tình nguyện viên lễ quốc khánh
