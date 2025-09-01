Hướng di chuyển vòng trong thời gian cấm, tạm cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành

Công an TP Hà Nội hướng dẫn ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sẽ di chuyển qua cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh, thành phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng - cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 - Nguyễn Đức Thuận - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe tải có khối lượng thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển.