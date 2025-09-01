Hướng di chuyển vòng trong thời gian cấm, tạm cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hướng di chuyển vòng trong thời gian cấm, tạm cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành

Vệ Loan

(NLĐO) - Để phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Hà Nội cấm đường từ 22 giờ ngày 1-9 đến 13 giờ hôm sau.

Hướng di chuyển vòng trong thời gian cấm, tạm cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành- Ảnh 1.

Công an TP Hà Nội hướng dẫn ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sẽ di chuyển qua cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh, thành phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng - cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 - Nguyễn Đức Thuận - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe tải có khối lượng thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển.

Tin liên quan

Gia đình người dân tộc Dao Đỏ từ Lào Cai về Thủ đô xem diễu binh, xúc động khi được "tiếp tế"

Gia đình người dân tộc Dao Đỏ từ Lào Cai về Thủ đô xem diễu binh, xúc động khi được "tiếp tế"

(NLĐO)- Từ Lào Cai về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành, gia đình chị Triệu Thị Pham xúc động khi được người dân Thủ đô quan tâm, giúp đỡ.

Xúc động chứng kiến cựu chiến binh 95 tuổi ngồi xe lăn tới xem diễu binh

(NLĐO) - Cụ Nguyễn Văn Môn năm nay đã 95 tuổi, là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chứa chan tình người trong ngày hội non sông

(NLĐO) - Bộ đội phát lương khô cho người dân, người dân sẻ chia miếng bánh, chai nước, trái cây… là những hình ảnh chứa chan, ấm áp tình người trong đại lễ A80.

A80 cấm đường di chuyển vòng Quốc Khánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo