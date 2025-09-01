HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Một công ty ở TP HCM "chơi lớn" khi đưa 36 đoàn viên ra Hà Nội xem diễu binh A80

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch công ty và 36 đoàn viên Công ty TNHH kỹ nghệ Cửa Ý - Á châu (TP HCM) vô cùng tự hào khi ra Thủ đô Hà Nội xem diễu binh, diễu hành A80

Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu (đường Khánh Bình 14, khu phố Long Bình, phường Tân Hiệp, TP HCM) cho biết công đoàn và công ty đang tổ chức một chuyến du lịch cho 36 đoàn viên là lao động xuất sắc ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành trong dịp Quốc khánh 2-9. Trong đó, có cả lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động Việt Nam và cả người lao động nước ngoài.

Công ty ở TP HCM đưa 36 đoàn viên ra Hà Nội xem diễu binh Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 1.

Công ty TNHH kỹ nghệ Cửa Ý - Á châu (TP HCM) bao gồm chủ tịch công ty và 36 đoàn viên vô cùng tự hào khi ra Thủ đô Hà Nội xem diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Lê Hương

Ngoài việc được tham quan các địa điểm du lịch, di tích lịch sử nổi tiếng tại Thủ đô Hà Nội, những lao động được đi du lịch và được hòa mình vào không khí hào hùng của dân tộc Việt Nam, trực tiếp chứng kiến đại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Theo bà Hương, qua hoạt động này, Công đoàn cơ sở mong muốn người lao động hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam. Đồng thời, thấu hiểu được những giai đoạn lịch sử đất nước Việt Nam đã đi qua và những hy sinh của những thế hệ đi trước để có được những ngày hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc như hôm nay.

Công ty ở TP HCM đưa 36 đoàn viên ra Hà Nội xem diễu binh Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 2.

Ông Hsieh Mao Shan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH kỹ nghệ Cửa Ý - Á châu, trên tay cầm cờ Tổ quốc Việt Nam và cho biết ông rất yêu con người và đất nước Việt Nam. Ảnh: Lê Hương

"Ngoài ra, trong quá trình làm việc ở Việt Nam, nhiều người lao động nước ngoài cũng có tình cảm với đất nước Việt Nam. Đây cũng là dịp để người lao động nước ngoài hiểu hơn về văn hóa, lịch sử Việt Nam" - chị Hương nói.

Theo chị Hương, 36 đoàn viên bao gồm chủ tịch công ty và 6 khách hàng người Úc, Trung Quốc - đại diện cho 1.300 nhân viên công ty, vô cùng hạnh phúc đến Hà Nội trong những ngày Tháng Tám lịch sử. 

"Đặt chân đến Thủ đô Hà Nội, chúng em thật sự cảm nhận được không khí thật vui và ý nghĩa, xen lẫn tự hào. Riêng bản thân em, là chủ tịch công đoàn của doanh nghiệp, em có một cảm xúc thật khó tả. Vui vì đất nước ta ngày càng giàu, mạnh; nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc; đất nước đã sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước" - chị Hương xúc động nói. Chị cho biết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu, chị sẽ luôn cố gắng rèn luyện, làm việc tốt để là người có ích cho gia đình và xã hội.

Công ty ở TP HCM đưa 36 đoàn viên ra Hà Nội xem diễu binh Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 3.
Công ty ở TP HCM đưa 36 đoàn viên ra Hà Nội xem diễu binh Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 4.
Công ty ở TP HCM đưa 36 đoàn viên ra Hà Nội xem diễu binh Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 5.
Công ty ở TP HCM đưa 36 đoàn viên ra Hà Nội xem diễu binh Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 6.
Công ty ở TP HCM đưa 36 đoàn viên ra Hà Nội xem diễu binh Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 7.

36 đoàn viên của Công ty TNHH kỹ nghệ Cửa Ý - Á châu (TP HCM) vô cùng hào hứng và hạnh phúc khi được ra Hà Nội tham quan và xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: Lê Hương

Có mặt trong đoàn, ông Hsieh Mao Shan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH kỹ nghệ Cửa Ý - Á châu, trên tay cầm cờ Tổ quốc Việt Nam và cho biết ông rất yêu con người và đất nước Việt Nam. Chính vì vậy, ông vô cùng hạnh phúc khi có mặt tại Thủ đô Hà Nội trong những ngày trọng đại của dân tộc Việt Nam khi kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

"Việt Nam trong lòng tôi luôn là ngôi nhà thứ hai, chính vì vậy tôi luôn yêu mến đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Tôi luôn mong muốn công ty phát triển bền vững tại Việt Nam và góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, chăm lo để người lao động có cuộc sống ấm no hơn và  mong muốn góp phần để Việt Nam ngày càng phát triển giàu, mạnh hơn" - ông Hsieh Mao Shan nói.

Một công ty ở TP HCM "chơi lớn" khi đưa 36 đoàn viên ra Hà Nội xem diễu binh A80 - Ảnh 1.

Nhân viên Công ty TNHH kỹ nghệ cửa Ý - Á châu tạo hình bản đồ Việt Nam

Nhân viên Công ty TNHH kỹ nghệ cửa Ý - Á châu có nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Quốc khánh Việt Nam

Một công ty ở TP HCM "chơi lớn" khi đưa 36 đoàn viên ra Hà Nội xem diễu binh A80 - Ảnh 2.

Nhân viên Công ty TNHH kỹ nghệ cửa Ý - Á châu tạo hình cờ Tổ quốc Việt Nam

 

