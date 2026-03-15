Đến 11 giờ 30, nhiều địa phương ở TP HCM đạt trên 70% cử tri đi bầu

Ủy ban Bầu cử TP HCM cho biết đến 11 giờ 30 ngày 15-3, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên toàn địa bàn thành phố đạt 44,03%.

Có 32 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%, gồm: phường Phú An, Tam Long, Tân Hải; xã An Nhơn Tây, Bình Giã, Châu Pha, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hồ Tràm, Long Hải, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, Thường Tân, Xuân Sơn, Long Hương, Tân Phước, Bàu Lâm, Bình Châu, Châu Đức, Đất Đỏ, Dầu Tiếng, Kim Long, Long Điền, Long Hòa, Minh Thạnh, Nhuận Đức, Phước Hòa, Thanh An, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Ngãi Giao.

Không khí tại các khu vực bỏ phiếu phấn khởi, đúng tinh thần ngày hội toàn dân. Cử tri đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên; công tác tuyên truyền bằng pano, áp phích và loa truyền thanh được duy trì liên tục.

An ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được bảo đảm; các phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và dịch bệnh được lực lượng chức năng sẵn sàng ứng trực. Các điểm bầu cử được chuẩn bị đầy đủ thùng phiếu, con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu và các điều kiện vật chất- kỹ thuật cần thiết.