Thời sự Chính trị

Đến 11 giờ 30, nhiều địa phương ở TP HCM đạt trên 70% cử tri đi bầu

Vy Thư

(NLĐO)- Có 32 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%: phường Phú An, Tam Long, Tân Hải; xã An Nhơn Tây, Bình Giã, Châu Pha, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hồ Tràm...

Ủy ban Bầu cử TP HCM cho biết đến 11 giờ 30 ngày 15-3, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên toàn địa bàn thành phố đạt 44,03%.

Đến 11 giờ 30, nhiều địa phương ở TP HCM đạt trên 70% cử tri đi bầu - Ảnh 1.

Cử tri tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Tăng Nhơn Phú (ảnh: Huyền Trân)

Có 32 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%, gồm: phường Phú An, Tam Long, Tân Hải; xã An Nhơn Tây, Bình Giã, Châu Pha, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hồ Tràm, Long Hải, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, Thường Tân, Xuân Sơn, Long Hương, Tân Phước, Bàu Lâm, Bình Châu, Châu Đức, Đất Đỏ, Dầu Tiếng, Kim Long, Long Điền, Long Hòa, Minh Thạnh, Nhuận Đức, Phước Hòa, Thanh An, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Ngãi Giao.

Không khí tại các khu vực bỏ phiếu phấn khởi, đúng tinh thần ngày hội toàn dân. Cử tri đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên; công tác tuyên truyền bằng pano, áp phích và loa truyền thanh được duy trì liên tục.

Đến 11 giờ 30, nhiều địa phương ở TP HCM đạt trên 70% cử tri đi bầu - Ảnh 2.

Đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm phường Bình Tân tham gia bỏ phiếu (ảnh: Cao Hường)

An ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được bảo đảm; các phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và dịch bệnh được lực lượng chức năng sẵn sàng ứng trực. Các điểm bầu cử được chuẩn bị đầy đủ thùng phiếu, con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu và các điều kiện vật chất- kỹ thuật cần thiết.

Tin liên quan

Cử tri 103 tuổi đi bỏ phiếu từ cuộc bầu cử đầu tiên năm 1946 tới nay

(NLĐO)- Cụ Ngô Văn Sinh, 103 tuổi, bày tỏ vẫn hồi hộp, xúc động như lần bầu cử đầu tiên năm 1946, chỉ khác là quê hương sau 80 năm đã giàu đẹp hơn rất nhiều.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tại phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu phường Xuân Hòa.

Video: Tâm sự của người lính TPHCM trong ngày bầu cử

(NLĐO) - Người lính TPHCM không chỉ thực hiện quyền công dân mà còn có những suy nghĩ, kỳ vọng riêng khi gửi gắm lá phiếu của mình.

