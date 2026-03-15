Cử tri 103 tuổi đi bỏ phiếu từ cuộc bầu cử đầu tiên năm 1946 tới nay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cử tri 103 tuổi đi bỏ phiếu từ cuộc bầu cử đầu tiên năm 1946 tới nay

Tr.Đức

(NLĐO)- Cụ Ngô Văn Sinh, 103 tuổi, bày tỏ vẫn hồi hộp, xúc động như lần bầu cử đầu tiên năm 1946, chỉ khác là quê hương sau 80 năm đã giàu đẹp hơn rất nhiều.

Sáng 15-3, trong số hơn triệu cử tri Hải Phòng hào hứng đi bỏ phiếu, tại một số điểm bỏ phiếu ghi nhận nhiều cử tri cao tuổi đã gương mẫu có mặt từ rất sớm để bầu cử, lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri cao tuổi Hải Phòng gương mẫu đi bỏ phiếu sớm trong bầu cử 2026 - Ảnh 1.

Cụ Ngô Văn Sinh bỏ phiếu để bầu cử, lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

Hồi hộp, trằn trọc cả đêm, mới 2 giờ sáng, cụ ông Ngô Văn Sinh (tổ dân phố số 2, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) đã thức dậy chuẩn bị quần áo, tư trang, chờ đến giờ được ra nhà văn hóa tổ dân phố để bầu cử.

Cụ Ngô Văn Sinh năm nay 103 tuổi, là một trong những cử tri cao tuổi nhất TP Hải Phòng. So với lần tham gia cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên năm 1946, lần bầu cử này, cụ Sinh vẫn hồi hộp, xúc động như vậy, chỉ khác là quê hương sau 80 năm đã đổi khác, giàu đẹp hơn, khang trang hơn.

Dù tuổi tác đã cao, cụ Ngô Văn Sinh vẫn rất minh mẫn, đọc từng tên ứng viên các cấp để lựa chọn. Cầm lá phiếu trên tay, cụ Sinh kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới sẽ giúp đất nước phồn vinh hơn, phát triển hơn, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

Được con cháu đưa đến khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An, TP Hải Phòng, cụ Nguyễn Thị Khẩn (96 tuổi) xúc động cho biết: "Cầm lá phiếu trên tay tôi phấn khởi quá, cả đêm qua không ngủ được, tôi dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị để đi bầu cử".

Cử tri cao tuổi Hải Phòng gương mẫu đi bỏ phiếu sớm trong bầu cử 2026 - Ảnh 2.

Đã nhiều lần tham gia bầu cử, nhưng mỗi lần cầm lá phiếu, cụ Nguyễn Thị Khẩn vẫn luôn thấy đó là quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân

Cử tri cao tuổi Hải Phòng gương mẫu đi bỏ phiếu sớm trong bầu cử 2026 - Ảnh 3.

"5 năm mới có một lần bỏ phiếu tôi nhất định phải đi, tìm ra người tài phục vụ cho nhân dân, cho đất nước"- cụ Khẩn kỳ vọng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn TP Hải Phòng có khoảng 5.000 người cần được hỗ trợ bỏ phiếu là người cao tuổi, thương bệnh binh, người khuyết tật...

Ủy Ban Bầu cử TP Hải Phòng cũng đã hướng dẫn các xã, phường chuẩn bị sẵn đội ngũ tình nguyện viên, đoàn thanh niên để hỗ trợ những người đến bỏ phiếu; bố trí sẵn phương tiện để hỗ trợ những người yếu thế đến nơi bố trí hòm phiếu một cách thuận tiện. Trường hợp đặc biệt, tổ công tác sẽ mang hòm phiếu đến tận nhà để người dân có thể bỏ phiếu, đảm bảo quyền công dân, quyền bỏ phiếu bầu cử của người dân.


Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Thành ủy TPHCM bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM tại xã Hóc Môn

Hơn 2,7 triệu cử tri ở tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam đi bỏ phiếu bầu cử

(NLĐO) - Hơn 2,7 triệu cử tri ở tỉnh Lâm Đồng bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Rộn ràng cử tri Đà Nẵng, Huế đi bỏ phiếu

(NLĐO) - Toàn TP Đà Nẵng có 1.784 khu vực bỏ phiếu với hơn 2,13 triệu cử tri tham gia bầu cử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo