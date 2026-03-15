Cử tri 103 tuổi đi bỏ phiếu từ cuộc bầu cử đầu tiên năm 1946 tới nay

Sáng 15-3, trong số hơn triệu cử tri Hải Phòng hào hứng đi bỏ phiếu, tại một số điểm bỏ phiếu ghi nhận nhiều cử tri cao tuổi đã gương mẫu có mặt từ rất sớm để bầu cử, lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cụ Ngô Văn Sinh bỏ phiếu để bầu cử, lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

Hồi hộp, trằn trọc cả đêm, mới 2 giờ sáng, cụ ông Ngô Văn Sinh (tổ dân phố số 2, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) đã thức dậy chuẩn bị quần áo, tư trang, chờ đến giờ được ra nhà văn hóa tổ dân phố để bầu cử.

Cụ Ngô Văn Sinh năm nay 103 tuổi, là một trong những cử tri cao tuổi nhất TP Hải Phòng. So với lần tham gia cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên năm 1946, lần bầu cử này, cụ Sinh vẫn hồi hộp, xúc động như vậy, chỉ khác là quê hương sau 80 năm đã đổi khác, giàu đẹp hơn, khang trang hơn.

Dù tuổi tác đã cao, cụ Ngô Văn Sinh vẫn rất minh mẫn, đọc từng tên ứng viên các cấp để lựa chọn. Cầm lá phiếu trên tay, cụ Sinh kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới sẽ giúp đất nước phồn vinh hơn, phát triển hơn, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

Được con cháu đưa đến khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An, TP Hải Phòng, cụ Nguyễn Thị Khẩn (96 tuổi) xúc động cho biết: "Cầm lá phiếu trên tay tôi phấn khởi quá, cả đêm qua không ngủ được, tôi dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị để đi bầu cử".

Đã nhiều lần tham gia bầu cử, nhưng mỗi lần cầm lá phiếu, cụ Nguyễn Thị Khẩn vẫn luôn thấy đó là quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân

"5 năm mới có một lần bỏ phiếu tôi nhất định phải đi, tìm ra người tài phục vụ cho nhân dân, cho đất nước"- cụ Khẩn kỳ vọng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn TP Hải Phòng có khoảng 5.000 người cần được hỗ trợ bỏ phiếu là người cao tuổi, thương bệnh binh, người khuyết tật... Ủy Ban Bầu cử TP Hải Phòng cũng đã hướng dẫn các xã, phường chuẩn bị sẵn đội ngũ tình nguyện viên, đoàn thanh niên để hỗ trợ những người đến bỏ phiếu; bố trí sẵn phương tiện để hỗ trợ những người yếu thế đến nơi bố trí hòm phiếu một cách thuận tiện. Trường hợp đặc biệt, tổ công tác sẽ mang hòm phiếu đến tận nhà để người dân có thể bỏ phiếu, đảm bảo quyền công dân, quyền bỏ phiếu bầu cử của người dân.



