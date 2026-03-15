HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Video: Tâm sự của người lính TPHCM trong ngày bầu cử

Ý Linh

(NLĐO) - Người lính TPHCM không chỉ thực hiện quyền công dân mà còn có những suy nghĩ, kỳ vọng riêng khi gửi gắm lá phiếu của mình.

Sáng 15-3, tại điểm bầu cử Bộ Tư lệnh TPHCM (phường Hòa Hưng, TP HCM), đông đảo cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Ngay từ đầu giờ sáng, từng cán bộ, chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề lần lượt kiểm tra danh sách, nhận phiếu và thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định. Không khí tại điểm bầu cử diễn ra nghiêm túc, trật tự nhưng cũng đầy phấn khởi. Nhiều cán bộ, chiến sĩ có mặt từ sớm để hoàn thành nghĩa vụ công dân trước khi trở lại đơn vị tiếp tục nhiệm vụ thường ngày.

Video: Tâm sự của người lính TPHCM trong ngày bầu cử - Ảnh 1.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM Thiếu tướng Vũ Văn Điền bỏ phiếu cùng các cử tri

Thiếu tướng Vũ Văn Điền – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM dự lễ khai mạc và bỏ phiếu cùng các cử tri.

Cầm trên tay lá phiếu, Đại úy Ngô Văn Đức chia sẻ niềm tự hào khi được tham gia ngày bầu cử. Anh cho biết đây là lần thứ 2 mình thực hiện quyền bầu cử.

Video: Tâm sự của người lính TPHCM trong ngày bầu cử - Ảnh 2.

Đại úy Ngô Văn Đức chia sẻ niềm tự hào khi được tham gia ngày bầu cử

Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, theo anh Đức, mỗi quân nhân đều ý thức rõ trách nhiệm của mình khi lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

"Nhìn lại thời gian qua, tôi nhận thấy vị thế và tiềm lực của đất nước ngày càng được nâng cao, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Những thành quả đó đã củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước" – Đại úy Đức bày tỏ.

Theo anh, với mỗi quân nhân, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những đại biểu được lựa chọn. 

Video: Tâm sự của người lính TPHCM trong ngày bầu cử

"Tôi kỳ vọng những người trúng cử sẽ thực sự là những cá nhân ưu tú, đại diện cho tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên nghị trường. Tôi mong rằng qua cuộc bầu cử này, đất nước chúng ta sẽ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, với tư cách là người lính, tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ đóng góp tâm huyết để xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức gánh vác nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" - anh Đức chia sẻ.

Video: Tâm sự của người lính TPHCM trong ngày bầu cử - Ảnh 3.
Video: Tâm sự của người lính TPHCM trong ngày bầu cử - Ảnh 4.
Video: Tâm sự của người lính TPHCM trong ngày bầu cử - Ảnh 5.
Video: Tâm sự của người lính TPHCM trong ngày bầu cử - Ảnh 6.

Hình ảnh tại điểm bầu cử Bộ Tư lệnh TPHCM

Tại điểm bầu cử Bộ Tư lệnh TPHCM, từng lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu trong không khí trang nghiêm. Với những người lính đang khoác trên mình màu áo xanh, đó không chỉ là một thủ tục bầu cử mà còn là cách họ thể hiện trách nhiệm công dân và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Ngoài khu vực bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh TPHCM, cán bộ, chiến sĩ của 6 đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Phú Lợi; Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tam Long; Ban Chỉ huy Phòng thủ 6 - Đặc khu Côn Đảo; Trung đoàn Gia Định Trung đoàn Bộ Binh 6; Trung đoàn Minh Đạm đã tham gia bầu cử riêng tại đơn vị. Các đơn vị còn lại bầu cử tại địa phương nơi đóng quân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Đây là dịp để nhân dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Theo đó, cuộc bầu cử góp phần quan trọng vào việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn kêu gọi toàn thể cử tri nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; nghiên cứu kỹ danh sách và tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn, bầu ra những đại biểu thật sự xứng đáng, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tin liên quan

Mong đại biểu trúng cử quan tâm chính sách hỗ trợ đời sống công nhân

Mong đại biểu trúng cử quan tâm chính sách hỗ trợ đời sống công nhân

(NLĐO) - Cử tri công nhân mong những đại biểu trúng cử sẽ quan tâm đến chính sách hỗ trợ giúp cải thiện đời sống và chất lượng việc làm cho người lao động

TP HCM: Đến 9 giờ, cử tri đi bầu đạt 13,46%

(NLĐO)- Riêng 4 khu vực bầu cử sớm tại phường Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn đã có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử

(NLĐO) - Nhiều cử tri tại đây mang thương tích nặng do chiến tranh, có người liệt 2 chân phải ngồi xe lăn, người bị cắt cụt tứ chi, mang di chứng nặng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo