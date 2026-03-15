Video: Tâm sự của người lính TPHCM trong ngày bầu cử

Sáng 15-3, tại điểm bầu cử Bộ Tư lệnh TPHCM (phường Hòa Hưng, TP HCM), đông đảo cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.



Ngay từ đầu giờ sáng, từng cán bộ, chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề lần lượt kiểm tra danh sách, nhận phiếu và thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định. Không khí tại điểm bầu cử diễn ra nghiêm túc, trật tự nhưng cũng đầy phấn khởi. Nhiều cán bộ, chiến sĩ có mặt từ sớm để hoàn thành nghĩa vụ công dân trước khi trở lại đơn vị tiếp tục nhiệm vụ thường ngày.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM dự lễ khai mạc và bỏ phiếu cùng các cử tri.

Cầm trên tay lá phiếu, Đại úy Ngô Văn Đức chia sẻ niềm tự hào khi được tham gia ngày bầu cử. Anh cho biết đây là lần thứ 2 mình thực hiện quyền bầu cử.



Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, theo anh Đức, mỗi quân nhân đều ý thức rõ trách nhiệm của mình khi lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

"Nhìn lại thời gian qua, tôi nhận thấy vị thế và tiềm lực của đất nước ngày càng được nâng cao, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Những thành quả đó đã củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước" – Đại úy Đức bày tỏ.

Theo anh, với mỗi quân nhân, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những đại biểu được lựa chọn.

"Tôi kỳ vọng những người trúng cử sẽ thực sự là những cá nhân ưu tú, đại diện cho tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên nghị trường. Tôi mong rằng qua cuộc bầu cử này, đất nước chúng ta sẽ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, với tư cách là người lính, tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ đóng góp tâm huyết để xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức gánh vác nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" - anh Đức chia sẻ.

Tại điểm bầu cử Bộ Tư lệnh TPHCM, từng lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu trong không khí trang nghiêm. Với những người lính đang khoác trên mình màu áo xanh, đó không chỉ là một thủ tục bầu cử mà còn là cách họ thể hiện trách nhiệm công dân và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Ngoài khu vực bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh TPHCM, cán bộ, chiến sĩ của 6 đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Phú Lợi; Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tam Long; Ban Chỉ huy Phòng thủ 6 - Đặc khu Côn Đảo; Trung đoàn Gia Định Trung đoàn Bộ Binh 6; Trung đoàn Minh Đạm đã tham gia bầu cử riêng tại đơn vị. Các đơn vị còn lại bầu cử tại địa phương nơi đóng quân.