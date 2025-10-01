Đến cuối năm nay, 100% bãi đỗ xe tại TP HCM phải thu phí không dừng

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương, đơn vị về việc thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết số 214/2025/NQ-CP và Đề án 06/2022 của Chính phủ trong thời gian tới.

Thực hiện nghiêm Luật Giao dịch điện tử

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM có ý kiến chỉ đạo giao các sở, ngành và UBND phường, xã, đặc khu thực hiện nghiêm Luật Giao dịch điện tử năm 2023 và các Nghị định liên quan về định danh. Không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực đối với các thủ tục pháp luật chỉ yêu cầu nộp bản sao.

TP HCM yêu cầu 100% các bãi đỗ xe trên địa bàn TP HCM triển khai mô hình thu phí không dừng. Ảnh minh họa AI: THIỆN AN

Rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt để tái sử dụng dữ liệu; không yêu cầu nộp thành phần hồ sơ giấy khi thực hiện 25 TTHC đã được cung cấp toàn trình, cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu.

Đối với kết quả giải quyết TTHC phát sinh mới từ ngày 1-9-2025, đề nghị số hoá, lưu trữ, tích hợp lên VNeID để phục vụ tái sử dụng, đơn giản hoá TTHC theo đúng Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ ngày 13-9-2025.

Đến ngày 1-10-2025, trường hợp các sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu không thực hiện, Công an thành phố tham mưu UBND thành phố gửi Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Triển khai mô hình thu phí không dừng

Khẩn trương triển khai mô hình thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị theo quy định của Nghị định 119/2024/NĐ-CP; đảm bảo triển khai 100% tại các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố trong tháng 12-2025.

Lãnh đạo UBND TP HCM cũng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai các nội dung trên, lồng ghép kết quả triển khai vào báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 hàng tháng, gửi Cơ quan Thường trực (C06, Bộ Công an).