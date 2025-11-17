HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng: Tuyệt đối không để bị bất ngờ trong ứng phó thiên tai

Trường Nguyên

(NLĐO) - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương và sở ngành chủ động trong khắc phục hậu quả thiên tai, tuyệt đối không xảy ra tình trạng để bị bất ngờ.

Ngày 17-11, theo UBND tỉnh Lâm Đồng, lượng mưa đo được tại nhiều xã, phường của tỉnh những ngày qua rất lớn như xã D'Ran lượng mưa hơn 125 mm, phường Xuân Hương – Đà Lạt gần 108 mm và xã Lạc Dương hơn 101 mm.

Clip: Cận cảnh đoạn sạt lở trên đèo Prenn

Lượng mưa lớn và kéo dài đã khiến lưu lượng nước đổ về các hồ chứa tăng nhanh, gây áp lực lớn lên hệ thống công trình thủy lợi, gia tăng nguy cơ mất an toàn tại khu vực hạ du. Tại các tuyến đèo đã bắt đầu xuất hiện tình trạng sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Tại tỉnh Lâm Đồng cũng xảy ra tình trạng sạt lở, nghiêm trọng nhất là sạt lở đường đèo Prenn khiến một phần mặt đường hư hỏng nặng, buộc phải cấm lưu thông. Đèo Ngoạn Mục (hay còn gọi đèo Sông Pha) cũng sạt lở một số điểm khiến giao thông gián đoạn.

Đèo Khánh Lê nối tỉnh Khánh Hòa với Lâm Đồng cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở, trong đó sạt lở tại khu vực Km43+000- Km47+000 (xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) làm 6 người chết và 13 người bị thương. Hai tỉnh cũng đã phong toả, cấm lưu thông qua cung đèo này.

Lâm Đồng: Tuyệt đối không bất ngờ trong ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 1.

Đèo Prenn bị sạt lở, hư hỏng mặt đường sáng 17-11 buộc phải cấm lưu thông.

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất. Các địa phương có phương án di dời ngay các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở đất.

Các sở ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường bố trí lực lượng hỗ trợ; kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, các trục giao thông huyết mạch; đặc biệt chú trọng các đoạn qua đèo, dốc, khu vực có địa hình phức tạp, bờ ta luy âm, ta luy dương có nguy cơ sạt lở cao.

Lâm Đồng: Tuyệt đối không bất ngờ trong ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 2.

Nhiều nhà dân trên Quốc lộ 20, đoạn qua thôn Định An, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng bị ngập do mưa lớn kéo dài.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; đảm bảo sự kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, cơ quan, địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản.

Bên cạnh đó, các đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê và tổng hợp đầy đủ tình hình thiệt hại do mưa lớn, sạt lở và ngập úng xảy ra trên địa bàn.

Không được xả lũ bất thường

Đặc biệt, các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo khai thác theo đúng quy trình vận hành hồ chứa được phê duyệt; chủ động vận hành các hồ chứa có cửa van xuống mức chủ động đón lũ. Bảo đảm không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.


Lâm Đồng: Đóng hàng loạt tuyến đèo vì sạt lở nghiêm trọng

Lâm Đồng: Đóng hàng loạt tuyến đèo vì sạt lở nghiêm trọng

(NLĐO) - Đến 8 giờ sáng 17-11, toàn tuyến đèo Khánh Lê, Sông Pha đã bị cấm lưu thông vì sạt lở và nguy cơ sạt lở tiếp.

Lâm Đồng thông báo tìm người chiếm đất

(NLĐO) - Tổng diện tích bị lấn chiếm tại Tiểu khu 278A và 267C thuộc xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng lên đến 15.220 m2.

Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

(NLĐO) - Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

