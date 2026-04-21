Lao động

Đến năm 2031, cán bộ cấp xã phải "đủ chuẩn" về kỹ năng, nghiệp vụ

MAI CHI

(NLĐO) - Đến hết năm 2031, 100% cán bộ, công chức cấp xã sẽ được bổ sung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ mới nhằm nâng cao năng lực trong thực thi nhiệm vụ

Ngày 20-4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026 – 2031.

Mục tiêu của đề án là tăng cường bồi dưỡng để kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng; chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã theo yêu cầu của vị trí việc làm (mới), nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để thực thi nhiệm vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, phát triển năng lực (tư duy chiến lược, tư duy dữ liệu, chuyển đổi số, huy động nguồn lực, phối hợp liên ngành, phản ứng chính sách) của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cụ thể, giai đoạn 2026 - 2028, sẽ tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành để có đủ năng lực cơ bản thực thi nhiệm vụ, công vụ. Bảo đảm đến hết năm 2028, 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành;

50% công chức chuyên môn ở cấp xã được bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực; bồi dưỡng các kỹ năng bổ trợ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2029 – 2031, sẽ tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; trang bị kỹ năng bổ trợ, chuyên sâu phục vụ quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm ở cấp xã. Mục tiêu bảo đảm 50% công chức chuyên môn ở cấp xã được bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp;

Đến hết năm 2031, 100% cán bộ, công chức cấp xã được bổ sung kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ mới nhằm nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, năng lực phát triển trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả.

Các cán bộ, công chức cấp xã được cử đi bồi dưỡng và có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành thì được xem là đã đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với vị trí việc làm mới, phân công nhiệm vụ mới hoặc bổ sung thêm nhiệm vụ mới và yêu cầu quy định về khung năng lực của vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và từ nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bãi bỏ hàng loạt quy định về công chức, áp dụng cách xếp lương mới

Bãi bỏ hàng loạt quy định về công chức, áp dụng cách xếp lương mới

(NLĐO) - Từ ngày 1-3, nhiều quy định về công chức, viên chức hết hiệu lực; cơ chế xếp lương khi tuyển dụng được áp dụng theo hướng mới

Cải cách chế độ tiền lương, thưởng với cán bộ, công chức giai đoạn 2026 - 2030

(NLĐO)- Chính phủ xác định giai đoạn 2026 - 2030 sẽ cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chính thức đề xuất mức tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức

(NLĐO)- Mức lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026

bồi dưỡng kỹ năng Thủ tướng trình độ chuyên môn Công chức cán bộ xã
