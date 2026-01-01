HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đến thăm Đại nội Huế đầu năm, du khách bất ngờ khi chứng kiến nghi lễ này

Q.Nhật

(NLĐO) - Đó là nghi lễ thực hiện từ thời nhà Nguyễn, nay được tái hiện bằng sân khấu hóa ngay trước cổng Ngọ môn trong ngày đầu năm mới

Sáng 1-1, tại Quảng trường Ngọ Môn, UBND TP Huế đã tổ chức lễ công bố Festival 2026 và lễ hội sân khấu hóa lễ Ban sóc triều Nguyễn.

Đây là lễ hội mở màn chuỗi hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Festival Huế 2026, do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thực hiện. Lễ Ban sóc của triều Nguyễn được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa với mục tiêu giới thiệu những giá trị văn hóa lễ hội gắn liền với di sản; tạo nên không khí vui tươi, có ý nghĩa trong dịp năm mới; góp phần quảng bá hình ảnh khu di sản cố đô Huế.

- Ảnh 1.

Lễ hội bắt đầu bằng màn bắn súng thần công. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết lễ Ban sóc là lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch. Người Việt xưa lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng nên quyển lịch đối với đời sống con người lại có ý nghĩa rất đặc biệt.

- Ảnh 2.

Tiếng kèn báo hiệu lễ ban lịch. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Người nông dân xem lịch để theo dõi thời gian, thời tiết mà làm nông vụ; xem lịch để biết được sự thay đổi tiết trời mà ứng phó, phòng tránh thiên tai.

Hàng năm, sau khi nha Khâm Thiên giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ Ban sóc dưới sự điều hành của hai viên ở bộ Lễ và Thiên Giám.

- Ảnh 3.

Tái hiện lễ ban sóc. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Lịch được tiến vào Hoàng cung để cho Hoàng gia dùng đồng thời được phát cho các quan ở Kinh thành Huế cũng như các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng.

Lễ Ban sóc triều Nguyễn được tái hiện bằng sân khấu hóa vào ngày đầu năm 2026.

Lễ Ban sóc vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hòa trong Hoàng thành Huế. Vào năm Tân Sửu 1841, lần đầu tiên này được vua Minh Mạng chỉ dụ thực hiện tại Ngọ môn - khu vực trước Hoàng thành.

- Ảnh 4.

Từ thời Minh Mạng, lễ Ban sóc được tổ chức tại Ngọ môn - Đại nội Huế. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Ngày nay, việc tổ chức lại lễ Ban sóc là tái hiện tinh thần nhân văn của người xưa và là dịp để du khách, người dân Huế cùng trải nghiệm với di sản trong ngày đầu năm mới.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Festival Huế 2026 với các hoạt động liên tục, kéo dài trong suốt năm. Điểm nhấn là tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2026 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 18-6.

- Ảnh 5.

Sân khấu hóa lễ Ban sóc. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

- Ảnh 6.

Tái hiện cảnh ban lịch tại lễ Ban sóc. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

- Ảnh 7.

Những vị "quan" triều Nguyễn ban sách cho đại biểu, du khách: Ảnh: Quang Tám.

- Ảnh 8.

Du khách tò mò khi xem lễ Ban sóc triều Nguyễn được tái hiện. Ảnh: Quang Tám.

- Ảnh 9.

Một du khách nước ngoài chăm chú xem lễ hội. Ảnh: Quang Tám.

- Ảnh 10.

Rất đông du khách đứng xem lễ Ban sóc sáng nay. Ảnh: Quang Tám.

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

Du khách đứng hai bên Đại nội để xem nghi lễ Ban sóc. Ảnh: Quang Tám.

triều Nguyễn lễ hội festival huế nhà Nguyễn nghi thức triều Nguyễn
